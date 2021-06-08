اسرائيل تفرج عن اسير اردني بعد 20 عاما وتسقط لائحة الاتهام عن اخرين

افرجت قوات الاحتلال الاسرائيلي عن الاسير الاردني عبدالله أبو جابر بعد ان قضى 20 عاما في المعتقلات الاسرائيلية

ونقل الاسير المفرج عنه صورة عن الظروف الصعبة التي يعاني منها الأسرى الأردنيين وكافة الاسرى بشكل عام

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت أبو جابر بتهمة المقاومة خلال فترة انتفاضة الأقصى 2000 ، وحكم عليه بالسجن المؤبد (20) عاماً، ليصبح مع مرور السنوات أقدم أسير أردني في الاحتلال، وهو من مخيم البقعة قرب العاصمة الأردنية عمان.

اسقاط التهم عن المتسللين الاردنيين

الى ذلك قالت مصادر اعلامية اردنية ان قوات الاسحتلال اسقطت لائحة الاتهام بحق المواطنين مصعب الدعجة وخليفة العنوز وامرت بإلغاء إجراءات الاعتقال، ويتم العمل حاليا على ترتيب إجراءات الإفراج عنهما وتسليمهما للسلطات الأردنية.

وتسلل المذكورات الى الاراضي الفلسطينية اثناء حملات التضامن مع الفلسطينيين في الحرب الاخيرة التي شنتها اسرائيل على غزة