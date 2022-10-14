اسرائيل تقتل طبيبا فلسطينيا اثناء اسعافه للجرحى

اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الطبيب عبد الله أبو التين (43 عاما) الذي اصيب بجروح بليغة خلال تعرضه لاطلاق النار اثناء محاولته اسعاف جرحى الاقتحام الاسرائيلي لمدينة جنين صباح اليوم الجمعة ليكون الشهيد الثاني في العدوان الاسرائيلي الجديد فيما ارتقى ثالث متأثرا باصابته

وقالت مصادر ان الشهيد الطبيب وحيد والديه، والأب لثلاثة أطفال، ارتقى صباح اليوم أثناء قيامه بواجبه الإنساني في إسعاف المصابين.

ونعى رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية "الطبيب والإنسان والكادر الوطني في حركة "فتح" الشهيد عبدالله ابو التين واعتبر قتل الطبيب أبو التين واستهداف الطواقم الطبية، تطورا خطيرا، يستدعي تدخلا عاجلا من المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية.

وطالب اشتية المنظمات "بإدانة استهداف الطبيب أبو التين، وإصابة ضابطي إسعاف بجروح، أثناء قيامهما بواجبهما الإنساني داخل المستشفى لإنقاذ الشاب متين ضبايا، الذي ارتقى برصاصة قناص بعد أن عرقل جنود الاحتلال تقديم الإسعاف السريع له".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الطبيب عبد الله أبو التين (43 عاما)، رئيس وحدة الإجازة والترخيص في الوزارة، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم في جنين.

وصباح اليوم أفاد مدير مستشفى الشهيد خليل سليمان الدكتور وسام بكر باستشهاد الشاب متين ضبايا (20 عاما)

وكان أعلن فجر اليوم الجمعة، عن استشهاد الأسير الجريح محمد ماهر السعيد غوادرة (17 عاما) من مخيم جنين، متأثراً بجروحه الخطيرة إثر إصابته بحروق بالغة لحظة اعتقاله.