اسرائيل تقدم خطة بديلة للتعامل مع ايران المقبلة على صناعة قنبلة نووية

يقدم رئيس حكومه الاحتلال الاسرائيلي نفتالي بينيت، "الخطة البديلة" لمواجهة إيران إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، في اجتماع يعقد بالبيت الأبيض، الخميس

على ابواب قنبلة نووية

وتعثرت مؤخرا المحادثات غير المباشرة التي توسط فيها الاتحاد الأوروبي مع إيران، مما سمح لها بتكثيف تخصيب اليورانيوم اللازم لإنتاج أسلحة نووية فيما كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، من اقتراب إيران من امتلاك قدرات نووية، وقال أمام اجتماع ضم 60 سفيرا في تل أبيب "شهران فقط باتا يفصلان إيران عن الحصول على المواد اللازمة لصنع سلاح نووي"

وأشار إلى أن "التهديد الإيراني في الوقت الحالي قائم على الأرض"، حيث تعمل طهران "عبر وكلائها في العراق واليمن وسوريا ولبنان وغزة".

الخطة البديلة

يشار إلى أن مصادر إسرائيلية تحدثت عن عزم رئيس الوزراء نفتالي بينيت عرض خطة جديدة على بايدن لوقف مساع إيران النووية، وذلك حين يعقد الاثنان أول اجتماع لهما معًا في البيت الأبيض. وقال بينيت خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، الأحد "سنقدم خطة منظمة وضعناها خلال الشهرين الماضيين لكبح جماح الإيرانيين، سواء في المجال النووي أو في مواجهة عدوانها الإقليمي."