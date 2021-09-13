اسرائيل تقر بصعوبة اقتفاء اثر الاسيرين

توقعت تقارير اعلامية عبرية نقلا عن مسؤولين في قوات الاحتلال الاسرائيلي ان يكون المحررين أيهم كمنجي ومناضل انفيعات وصلا الضفة الغربية.

تقارير: الاسيران في جنين

وقالت التقارير ان "المقاومة في جنين مستعدة للدفاع عنهما، وهناك تخوفات حقيقية من دخول مخيم جنين بسبب عدد من المقاتلين الذي سينتج عنه تداعيات كبيرة"

ووفقا لموقع واللا العبري فأن الأسيرين الفلسطينيين تمكنا من الوصول للضفة الغربية، رغم تشديد إجراءات الأجهزة الأمنية على الحدود.

وتشير التقديرات إلى أن الأسيرين الفارين من جلبوع أو أحدهما تمكنا من عبور السياج إلى الضفة من خلال ثغرات وتحت أنوف أجهزة الأمن.

الامن يتوقع اعادة اعتقال الاسيرين

وكانت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" افادت بأن مطاردة الأسيرين الفلسطينيين اللذين لا يزالان طليقين تستمر بدون هوادة، وأن الأمن يتوقع القبض عليهما.

واقر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومير بار ليف، بصعوبة العملية الا انه يعتقد بأن "يقع الأسيران في قبضة قوات الأمن في نهاية المطاف، بالرغم من أن العملية قد تستغرق فترة غير قصيرة من الزمن".

الحفر استمر 6 اشهر

وفي وقت سابق ذكرت القناة 12 العبرية ان التحقيقات لدى مصلحة السجون والشاباك تشير إلى أن الأسرى الستة الذين فروا من سجن جلبوع لم يتلقوا مساعدة، والنفق استمر حفره أكثر من 6 أشهر.

واعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية الأسيرين زكريا الزبيدي (45 عاما) ومحمد قاسم عارضة (39 عاما) في موقف للشاحنات في قرية أم الغنم بالقرب من جبل الطور، وذلك بعد ساعات من اعتقال الأسيرين محمود عبد الله عارضة (46 عاما) ويعقوب محمد قادري (49 عاما) في أطراف مدينة الناصرة