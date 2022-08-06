"اسرائيل" تقصف منازل غزة .. والصواريخ تتساقط على "تل أبيب" ومستوطنات القدس

في تطور لافت للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، في يومه الثاني، بدأت طائرات الاحتلال، اليوم السبت، بشن غارات على المباني السكنية بشكل متعمد، حيث تم تدمير منزل جنوب القطاع بشكل كامل، وكذلك استهداف منزل مهجور شرق خان يونس، في المقابل واصلت سرايا القدس توجيه الضربات الصاروخية المتتالية، وقصفت مستوطنات القدس المحتلة و"تل أبيب" و"بن غوريون".

وأعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، اليوم السبت، عن قصف تل أبيب ومطار بن غوريون وأسدود وبئر السبع وعسقلان ونتيفوت وسديروت.

وفي بيان لها، قالت "سرايا القدس": "ضمن عملية "وحدة الساحات"..سرايا القدس تقصف تل أبيب ومطار بن غوريون وأسدود وبئر السبع وعسقلان ونتيفوت وسديروت بـ60 صاروخا، ردا على العدوان المتواصل".

قصف منازل غزة

وقصفت طائرات الاحتلال بصواريخ الاستطلاع منزلا لعائلة شملخ بحي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة قبل أن تدمره بشكل كامل بصواريخ الطائرات الحربية.

وفي خان يونس جنوب قطاع غزة دمرت طائرات الاحتلال منزلا مهجورا في قرية بني سهيلا شرق المحافظة ما ادى لاصابة طفل كان يمر بالمكان .

كما قصفت طائرات الاحتلال موقعا للمقاومة جنوب مدينة غزة واخر برفح جنوب القطاع.

12 شهيدا

وأعلنت وزارة الصحة بغزة ان حصيلة العدوان بلغت حتى الساعة 12 ظهرا اثني عشر شهيدا بينهم طفلة في الخامسة من العمر وسيدة في الثالثة والعشرين اضافة الى إصابة 84 مواطن.

استشهد مواطنان في قصف اسرائيلي استهدف عدد من المواطنين شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية ان جثمان شاب فلسطيني وصل الى مجمع ناصر الطبي اضافة الى جريحين في اولى الغارات الاسرائيلية على القطاع في اليوم الثاني من العدوان.

احتراق مصنع دهان اسرائيلي

وواصلت المقاومة الفلسطينية في صبيحة اليوم الثاني من العدوان الاسرائيلي اطلاق الصواريخ نحو مستوطنات الاحتلال الاسرائيلي.

وكثفت المقاومة من قصفها للمواقع العسكرية بقذائف الهاون اضافة الى قصف مستوطنات غلاف غزة .

ودوت صافرات الانذار في مستوطنات غلاف غزة بعد انطلاق الصواريخ.

واحترق مصنع للدهان جراء سقوط صاروخ للمقاومة قرب مستوطنة "شاعر هنيغف"

وقال موقع "واللا" العبري ان صاروخا سقط على مصنع بشكل مباشر ما ادى الى احتراقه .

واكد الموقع" اندلع حريق في مصنع "نير ليت بعد سقوط صاروخ على المبنى.ولم ترد انباء عن وقوع اصابات ولحقت بالمكان اضرار جسيمة".

160 صاروخا فلسطينيا

وأعلن الجيش الاسرائيلي أن 160 صاروخا انطلق من قطاع غزة نحو مستوطنات الاحتلال في غلاف غزة وفي منطقة الوسط.

وقال الجيش الاسرائيلي أنه نفذ 30 غارة على أكثر من أربعين هدفا في القطاع بواسطة 55 صاروخا وقذيفة.