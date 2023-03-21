اسرائيل تكشف تفاصيل عن عملية مجدو وتتهم حزب الله

سمحت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بنشر معلومات بشأن "منفذ عملية مجدو" والتي قالت انه عبر الحدود من "لبنان إلى إسرائيل" ونفذ التفجير في مجدو مستخدمًا سلمًا للصعود وبذلك تمكن من تجاوز السياج الإلكتروني

ووفق التقارير الامنية الاسرائيلية والمؤسسة الأمنية فان التقدير يتزايد بأن المنفذ أرسل من قبل حزب الله والذي قام بتوجيهه فيما يتعلق بمكان العبور وأسلوبه.

وكانت سلطات الاحتلال قد افادت في وقت سابق إنها "قتلت شخصا تسلل "على ما يبدو" من لبنان، بعد تفجيره عبوة ناسفة بالقرب من مفترق مجدو قرب مدينة حيفا" الفلسطينية المحتلة واسفر التفجير عن اصابة اسرائيلي بجروح

وذكرت مصادر اعلامية اسرائيلية ان المتسلل عبر من نقطة غير معلومة على الحدود "اللبنانية - الإسرائيلية", ووصل إلى جنوب حيفا حيث زرع العبوة الناسفة في مفترق مجدو، ثم استقل سيارة وعاد ثانية إلى الحدود"، افادت ايضا انه فلسطيني يقيم باحد المخيمات في جنوب لبنان