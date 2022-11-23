اسرائيل تلمح الى ضلوع حماس في عملية القدس

نقلت تقارير اعلامية ومحللين اسرائيليين اراء ومواقف في جيش الاحتلال واجهزته الامنية وصبت التقارير الى وجود مصلحة لحركة حماس في تنفيذ عملية القدس المزدوجة التي اسفرت عن مصرع مستوطن واصابة نحو 20 اخرين

اسرائيل: حماس متورطة في عملية القدس

ونقلت القناة السابعة في اعلام الاحتلال الاسرائيلي عن تقديرات بضلوع خلية مقدسية تمولها "حماس تركيا" مسؤولة عن الهجوم المزدوج في القدس.

من جهته يقول المحلل السياسي والعسكري الاسرائيلي أمير بوخبوط ان لحماس مصلحة أساسية في تنفيذ عمليات في إسرائيل، وتحدث عن معلومات مصادر امنية رفيعة المستوى "قبل أيام فقط سمعنا رئيس قسم الاستخبارات يقول إن الإيرانيين يعتبرون الضفة مسرحًا للعمل".

ويتحدث أمير بوخبوط عن 3 جهود رئيسية في المنظومة الأمنية:

كشف البنية التحتية "الإرهابية" التي نجحت في العمل تحت رادارنا ونفذت عمليتين في القدس

استبعاد احتمال وقوع مزيد من الهجمات

قطع احتمال وجود "ارهابيين" فرديين بإيحاء من التصعيد.

استنفار في غزة

في الاثناء نقلت تقارير اعلامية ان الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس اتخذت إجراءات أمنية غير مسبوقة في ظل تسلسل الأحداث منذ صباح اليوم وفي اعقاب التفجيرين في القدس المحتلة وبحسب التقارير، فإن التنظيمات وضعت المجموعات في الميدان في حالة تأهب واستعداد للمواجهة.