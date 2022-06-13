اسرائيل تمنع الاسير الاردني اسيد ابو خضير من العودة للملكة

لقدمت سلطات الاحتلال على منع الأسير الأردني المحرر أسيد أبو خضير من العودة إلى الأردن بعد اسبوع من الافراج عنه بعد اعتقال دام 6 سنوات

وقالت عائلته انه توجه الى الجسر الفاصل بين الاردن وفلسطين المحتلة للعبور عمان حيث كانت عائلته بانتظاره على الحدود، الا ان سلطات الاحتلال منعته من المرور

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أبو خضير بتهمة إطلاق النار على سيارات تابعة لجيش الاحتلال، وحكمت عليه بالسجن 6 سنوات وغرامة 5000 شيكل، حيث اعتقل في منزله في بلدة صوريف قضاء محافظة الخليل في الضفة الغربية المحتلة بتاريخ 7/ 6 / 2016 .

والأسير الأردني أبو خضير متزوج وأب لطفلة يقدر عمرها بنحو 7 سنوات وهو شقيق الأسيرين المحررين من سجون الاحتلال أنس وأحمد أبو خضير.

ويذكر أن عدد الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الصهيوني يبلغ 19 أسيرا، يقضون أحكاما متفاوتة والبعض منهم محكوم مدى الحياة.