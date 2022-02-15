اسرائيل تمنع القبة الحديدية عن حليفتها اوكرانيا وكندا تزودها باسلحة فتاكة

على الرغم من التحالف والتنسيق الامني والعسكري المتبادل بين اوكرانيا واسرائيل، فقد منعت الاخيرة ارسال القبة الحديدية المختصة باعتراض الصواريخ الى حليفها في كييف، فيما تحدثت تقارير عن ارسال كندا اسلحة فتاكة لاوكرانيا.

اسرائيل تمنع القبة الحديدية عن حليفها الاوكراني

ورفضت إسرائيل طلبا أوكرانيا بتزويدها بمنظومة "القُبة الحديدية"، المضادة للصواريخ، وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن إسرائيل رفضت الطلب، الذي تقدمت به أوكرانيا بداية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ثم الى إسرائيل بشكل مباشر، "حتى لا تخاطر بخوض مواجهة مع روسيا"، وقالت مصادر للبوابة ان اسرائيل على ما يبدو تخشى من قيام موسكو بالرد عليها في سورية بالدرجة الاولى، كما ان تل ابيب لا تريد ان تتدخل في الصراع بين الدولتين الكبرتين وتفضل الوقوف على الحياد ما دامت الحرب لم تقم.

وقالت: "في العام الماضي، وجدت إسرائيل نفسها في وضع معقد، حول أحد الإنجازات التكنولوجية الأكثر إثارة للإعجاب لإسرائيل، القبة الحديدية، ورغبة كييف في الحصول عليها".

وكشفت الصحيفة أن الأوكرانيين بدأوا العمل "بنشاط في واشنطن لإقناع المشرعين الأمريكيين، بالبدء في نقل نظام الدفاع الصاروخي إليهم".

وقالت: "طلبت الحكومة الأوكرانية رسميًا من حكومة بايدن نقل صواريخ باتريوت والقبة الحديدية إلى أوكرانيا، الربيع الماضي؛ لم يكن الغزو الروسي في الأفق".

لكن إسرائيل، بحسب الصحيفة، أوضحت للإدارة الأمريكية في محادثات غير رسمية أنها لن تتمكن من الموافقة على نقل بطاريات القبة الحديدية إلى كييف، بسبب العلاقات مع روسيا.

اسلحة كندية فتاكة لاوكرانيا

على صعيد متصل أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أن كندا وافقت على إرسال أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا ومنح كييف قروضا بقيمة 500 مليون دولار كندي لمساعدتها في الدفاع عن نفسها في مواجهة أي عدوان روسي.

وقال ترودو خلال مؤتمر صحفي إنه “في ضوء خطورة الوضع وبعد التحاور مع شركائنا في أوكرانيا، وافقت على إمدادهم بمعدات وذخائر فتاكة بقيمة 7,8 ملايين دولار كندي”. وأضاف أن “هذا الأمر يستجيب لطلب محدد من قبل أوكرانيا، ويعد استتباعا للمعدات غير الفتاكة التي قدمناها سابقا”، لافتا الى أن “القصد من هذا الدعم من قبل كندا وشركاء آخرين هو ردع عدوان روسي آخر”.

وأكد ترودو أن أوتاوا ستمنح أوكرانيا قروضا إضافية ليصل المبلغ الإجمالي المعلن منذ بداية العام الى 620 مليون دولار كندي (490 مليون دولار)”.

ومنذ أيام، تؤكد الولايات المتحدة أن روسيا قد تغزو أوكرانيا “في أي وقت” فيما دعت دول عدة مواطنيها إلى مغادرة الأراضي الأوكرانية في أسرع وقت ممكن.

وأعلنت كندا السبت إغلاق سفارتها مؤقتا في كييف ونقل أنشطتها إلى مكتب في لفيف غرب البلاد “بسبب تدهور الأوضاع، وكذلك نقل قسم من طاقمها العسكري المتمركز في أوكرانيا إلى أماكن أخرى في أوروبا.