اسرائيل توافق على لم شمل 10 الاف عائلة فلسطينية

اعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ عن موافقة سلطات الاحتلال الاسرائيلي على لم شمل العائلات والتي تبلغ عشرة الاف موافقة من كل المدن الفلسطينية

الدفعة الاولى شملت 5 الاف عائلة

وفي أغسطس/آب الماضي، أعلن حسين الشيخ أن‏ الحكومة الإسرائيلية وافقت على منح 5 آلاف جمع شمل لعائلات فلسطينية كدفعة أولى.

ويؤرق ملف "لم الشمل" عائلات فلسطينية كثيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث ترفض إسرائيل الاعتراف بقانونية وجود بعض الأفراد، وهو ما يعرضهم للترحيل، ويعوق حركتهم.

الموافقه على الدفعه الثانية من لم شمل العائلات والتي تبلغ عشرة الاف موافقة من كل محافظات الوطن . — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) December 29, 2021

لقاء عباس وغانتس

وجاء الاعلان عن موعد الموافقة بعد لقاء جمع جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في بيت الأخير.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية عن مكتب غانتس إن الأخير قدم تسهيلات للجانب الفلسطيني، بينها الموافقة على تسجيل 6 آلاف فلسطيني من الضفة الغربية و3 آلاف و500 فلسطيني من قطاع غزة في السجل المدني الفلسطيني "لاعتبارات إنسانية".