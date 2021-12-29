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اسرائيل توافق على لم شمل 10 الاف عائلة فلسطينية

منشور 29 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 03:57
الدفعة الاولى شملت 5 الاف عائلة
الدفعة الاولى شملت 5 الاف عائلة

اعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ عن موافقة سلطات الاحتلال الاسرائيلي على لم شمل العائلات والتي تبلغ عشرة الاف موافقة من كل المدن الفلسطينية 

الدفعة الاولى شملت 5 الاف عائلة

وفي أغسطس/آب الماضي، أعلن حسين الشيخ أن‏ الحكومة الإسرائيلية وافقت على منح 5 آلاف جمع شمل لعائلات فلسطينية كدفعة أولى.

ويؤرق ملف "لم الشمل" عائلات فلسطينية كثيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث ترفض إسرائيل الاعتراف بقانونية وجود بعض الأفراد، وهو ما يعرضهم للترحيل، ويعوق حركتهم.

 

لقاء عباس وغانتس

وجاء الاعلان عن موعد الموافقة بعد لقاء جمع جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في بيت الأخير.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية عن مكتب غانتس إن الأخير قدم تسهيلات للجانب الفلسطيني، بينها الموافقة على تسجيل 6 آلاف فلسطيني من الضفة الغربية و3 آلاف و500 فلسطيني من قطاع غزة في السجل المدني الفلسطيني "لاعتبارات إنسانية".

 

 

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