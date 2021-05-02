"اسرائيل".. حريق كبير قرب مطار بن غوريون

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن عناصر جهاز الإطفاء يكافحون حريقا كبيرا اندلع في ضواحي مطار بن غوريون قرب تل أبيب.

وأكدت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الحريق نشب في ساحة للخردة المعدنية في موشاف (قرية) زيتان، مشيرة إلى أن ستة فرق إطفاء تعمل في الموقع واستطاعت قبل قليل الحد من انتشار النيران.

القناة الـ12 الإسرائيلية

ولفتت القناة إلى استقدام قوات إطفاء إضافية إلى الموقع، مضيفة أن الشرطة بادرت إلى إجلاء سكان من المنازل المحيطة بموقع الحريق خوفا من امتداد النيران إليها، فيما تحلق مروحية تابعة للشرطة فوق القرية.

وأغلقت السلطات جميع مداخل القرية وطالبت الناس بالابتعاد عن موقع الحريق.