اسرائيل: حماس خزنت اسلحتها بمناطق سكنية في غزة

اتهمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، حركة حماس التي تسيطر على غزة باستخدام سكان القطاع كدروع بشرية من خلال حفر الانفاق تحت منازلهم وتخزين الاسلحة فيها

اسرائيل: حماس تحتمي بالمدنيين

ونشرت قوات الاحتلال صورا وفيديوهات التقطت بواسطة طائرة مسيرة ، قال مسؤولون إنها لمخازن أسلحة وأنفاق في غزة بالقرب من مدرسة ومصنع تابع لشركة بيبسي ومبان أخرى، واتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بإخفائها عمدا في مناطق مدنية.

وادعت القيادة الجنوبية للجيش الاسرائيلي ان تلك الصور والافلام تعود لأنفاق ومواقع إنتاج أسلحة في مناطق مدنية مكتظة بالسكان، منها ما هو قريب من مستشفى الشفاء والجامعة الإسلامية في غزة.

وشملت المواقع الأخرى مدرسة تديرها الأمم المتحدة ومستشفى ومكتبة ومساجد وفق مزاعم اسرائيلية

واتهم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، حماس باستخدام "سكان غزة دروعا بشرية".

رفضت حركة حماس، التي تحكم قطاع غزة، البيان.

This video showing a Hamas-owned tunnel running through a Pepsi factory in Gaza was shared yesterday by Israeli intelligence services – it is *the* textbook definition of using civilians as human shields.



Where are the condemnations by Palestinian and human rights activists? pic.twitter.com/M4DWy6a72V — Yoni Michanie (@YoniMichanie) July 28, 2022

حماس ترفض المزاعم الاسرائيلية

وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، إن "هذه مجموعة من الأكاذيب التي يروجها الاحتلال لا أساس لها من الصحة لتبرير جرائمه ضد المدنيين والأبرياء في حروبه على قطاع غزة". وأضاف "ونحذر أن هذه الأكاذيب تمهد لارتكاب مزيد من الجرائم ضد المدنيين".

وكان اخر الحروب في مايو أيار 2021، واستشهد اكثر من 256 فلسطينيا وأصيب نحو ألفين غالبيتهم من المدنيين في غزة خلال الصراع، بينما قُتل 13 شخصا في إسرائيل، وفقا للأرقام التي نقلتها الأمم المتحدة.