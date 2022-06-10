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اسرائيل دمرت مدرج مطار دمشق ومخازن اسلحة ايرانية

منشور 10 حزيران / يونيو 2022 - 03:07
استهدف القصف 3 مستودعات لميليشيات إيرانية في منطقة مطار دمشق الدولي
استهدف القصف 3 مستودعات لميليشيات إيرانية في منطقة مطار دمشق الدولي

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن شركة الطيران السورية أبلغت جميع المسافرين ممن لديهم حجوزات اليوم بتأجيل رحلاتهم الجوية لمدة 48 ساعة وقال ان الطيران الاسرائيلي دمر مدرج مطار دمشق الدولي بالاضافة الى مخازن اسلحة للحرس الثوري الايراني وحزب الله

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كان قصف استهدف فجر الجمعة، نقاطاً في جنوب دمشق، ما أدى إلى إصابة مدني على الأقل بجروح، وفق ما أوردت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" ويعد هذا القصف العاشر  على دمشق وريفها منذ بداية العام. 

ووقالت وكالة الانباء السورية سانا نقلا عن مصدر عسكري "في تمام الساعة 04,20 (بالتوقيت المحلي) من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري مستهدفاً بعض النقاط جنوب مدينة دمشق".

 

 

وأضاف المصدر أن "الدفاعات الجوية اعترضت الصواريخ وأسقطت معظمها، لكن الهجوم تسبب في إصابة مدني وبعض الأضرار المادية".

 

 

وبحسب المرصد، فقد استهدف القصف 3 مستودعات لميليشيات إيرانية في منطقة مطار دمشق الدولي، وقد شوهدت ألسنة اللهب وهي تتصاعد من المواقع التي جرى استهدافها. وأكد سقوط مصابين من عناصر الميليشيات.

وقال رامي عبدالرحمن، مدير المرصد، أن القصف استهدف" مستودعات سلاح تابعة لحزب الله" داخل مطار دمشق، وأنه قد أصاب أيضا برج مراقبة بالمطار.

 

 

جاء هذا القصف بعد ثلاثة أيام من استهداف مواقع عسكرية في منطقة الكسوة التي تنتشر فيها ميليشيات "حزب الله" اللبناني وبطاريات للدفاع الجوي التابع للنظام السوري، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

 


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