اسرائيل دمرت 90 بالمئة من القدرات الايرانية في سورية

اعلنت مصادر اعلامية اسرائيلية ان قوات الاحتلال دمرت وخلال غاراتها على سورية اكثر من 90 بالمئة من القدرات العسكرية الايرانية وحلفاءها من الفصائل والمليشيات الشيعية

وكشفت صحيفة “جيروزاليم بوست”، نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين كبار، انه تم تدمير 90 % من البنى التحتية العسكرية الإيرانية في سوريا وافادت بما اسكته نجاح الجيش الإسرائيلي بتدمير معظم قدرات إيران في نقل الأسلحة إلى سوريا وتصنيع الأسلحة بالاضافة الى طرق نقل الاسلحة الامر الذي جعل "مساعي إيران لإنشاء قواعد عسكرية لاستقرار الميليشيات المقربة لها في سوريا غير فعالة".

وخلصت الصحيفة بالقول ان "خطة القائد السابق لـ”فيلق القدس” قاسم سليماني الذي لقي مصرعه بـ غارة أميركية بداية كانون الثاني 2020، “باءت بالفشل بسبب استمرار سلاح الجو الإسرائيلي في القصف على سوريا”.