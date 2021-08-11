"اسرائيل".. طائرات مسيرة لمراقبة المواطنين بخصوص كورونا

تستعد الشرطة الاسرائيلية لتطبيق اجراءات جديدة لمواجهة جائحة "كورونا" في البلاد، وبحسب الخطة، فإنه سيتم استخدام طائرات مسيرة، لمراقبة تطبيق تلك الاجراءات.

وأكدت الشرطة الاسرائيلية أنها ستكون جاهزة على مدار 24 ساعة، في حال تم فرض الإغلاق، كما سيتم تطبيق التعليمات في المدن الكبرى التي بها نسبة مرتفعة من الإصابات.

وسيتم استخدام الطائرات المسيرة، كرجال شرطة سريين، بهدف تطبيق قيود الحجر الصحي، الشارة الخضراء، وارتداء الكمامات.

من جانبه، انتقد مسؤول بالشرطة تطبيق قيود كورونا في إسرائيل، وقال: "حاليا نحن لوحدنا في عملية تطبيق التعليمات، هناك مفتشون بالسلطات المحلية، لكن عددهم قليل، نحن نريد مساعدة من المواطنين"، بحسب القناة الإسرائيلية "13".

في سياق متصل، تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، أجرى جلسة مع كبار المسؤولين في وزارة الصحة، قاموا خلالها بمناقشة خطوات إضافية للحد من انتشار الموجة الرابعة لهذا الفيروس.