اسرائيل قد توافق على امتلاك قطر اف-35

أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، اليوم الأحد، مفاجأة بشأن حصول قطر على مقاتلات (إف-35) من أمريكا.

وقال "شتاينتز" في مداخلة تلفزيونية إن بيع الطائرات الحربية الأمريكية المتطورة (إف-35) لقطر ربما يكون ممكنًا رغم اعتراضات إسرائيل على مثل تلك الصفقة بحسب "رويترز".

وأوضح "شتاينتز"، وهو عضو مجلس الوزراء الأمني المصغر الذي يرأسه بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، أنه "لا شك لدي في أنهم (القطريون) إذا أرادوها وكانوا مستعدين للدفع فسيحصلون عليها عاجلًا أو آجلًا"، مضيفًا: "هذا افتراض يتعين أن نأخذه في الحسبان".

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تبحث "في نهاية المطاف عن المصالح الأمريكية" خاصة في مواجهة مقاتلات الشبح المنافسة المعروضة من روسيا والصين.

وكانت قطر تقدمت بطلب إلى الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على مقاتلات (إف-35)، بعد طلب مماثل من الإمارات التي طبعت العلاقات مع إسرائيل.

وقالت مصادر لوكالة "رويترز" هذه الصفقة إذا تمت، تؤدي إلى توتر العلاقات الأمريكية مع السعودية وإسرائيل.

وفي وقت سابق، شدَّد وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، معارضة بلاده لطلب قطر شراء مقاتلات (إف-35) المتقدمة من الولايات المتحدة.

وأرجع "كوهين" الرفض في تصريحات لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى ضرورة "الحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل".

زعمت قناة تليفزيونية إسرائيلية أن قطر قد تكون الدولة العربية التالية في مسار التطبيع مع إسرائيل، بعد إعلان اتفاق السلام مع السودان، الجمعة.

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية العامة عن مصادر سياسية قولها إن قطر قد تكون الدولة التالية التي توقع اتفاقا للتطبيع.

وقالت القناة 13، إن مصادر قدرت أن قطر ستتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، لا سيما مع اهتمام الدوحة - من بين أمور أخرى – بالحصول على مقاتلات F35 الأمريكية، حسبما ذكرت القناة.

وأشارت القناة 13 إلى أنه "بعد انفراج الليلة مع السودان، تنظر إسرائيل بالفعل إلى الوجهة التالية في الخليج. وتقدر مصادر سياسية أن قطر قد تكون الدولة التالية التي توقع اتفاق تطبيع مع إسرائيل".

وقالت المحطة التليفزيونية الإسرائيلية: "إذا تم توقيع اتفاقية مع قطر، على غرار الاتفاقية الموقعة مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين، والتي من المتوقع توقيعها مع السودان، فهذا إنجاز حقيقي. فقطر تعتبر راعية لحماس والإخوان المسلمين، والعلاقة الحميمة معها يمكن أن تؤدي إلى الاستقرار في غزة الذي تأمل إسرائيل في الوصول إليه".

ويوم الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتفاق السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات، لتصبح ثالث دولة عربية تُبرم اتفاقا مع إسرائيل في غضون شهر، بعد الإمارات العربية المتحدة والبحرين.

وقال الرئيس الأمريكي إن 5 دول أخرى تريد توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل، وأنه متأكد من أن السعودية ستلحق بها قريبًا.

ومن جانبه، أشار نتنياهو إلى أن "دولة أخرى"، لم يسمها، ستقوم بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.