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"اسرائيل" لرعاياها في اسطنبول: غادروها فورا.. "حياتكم في خطر"

منشور 13 حزيران / يونيو 2022 - 01:40
مدينة اسطنبول التركية
مدينة اسطنبول التركية

أعربت السلطات الاسرائيلية، اليوم الإثنين، عن مخاوفها، من تعرض مواطنيها في تركيا لعمليات قتل وخطف، من قبل الإيرانيين، مطالبة جميع رعاياها في اسطنبول بمغادرة المدينة فورا، وعدم السفر إلى تركيا بشكل عام.
وقال وزير خارجية الاحتلال يائير لبيد، في تصريح تلفزيوني، إن الحكومة الإسرائيلية تمكنت في الأسابيع القليلة الماضية من منع "حوادث إرهابية" بما في ذلك "خطف وقتل مواطنين إسرائيليين".

وأضاف: "هذا خطر حقيقي وفوري"، وتابع بالقول: "إذا كنت قد خططت لرحلة إلى إسطنبول، قم بإلغاء الأمر. لا توجد عطلة تستحق حياتك وحياة أحبائك".

وشكر لبيد الحكومة التركية على "الجهود التي تبذلها لحماية أرواح المواطنين الإسرائيليين". كما وجه رسالة تحذيرية للإيرانيين، قائلا إن "من يؤذي الإسرائيليين سيدفع الثمن. سنجدهم أينما كانوا".

وكالات

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