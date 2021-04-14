اسرائيل لن ترد على مهاجمة سفينتها على شواطئ الامارات

نقلت مصادر اعلامية اميركية عن مسؤول أمني إسرائيلي أن تل أبيب لا تخطط للرد على هجوم تعرضت له سفينة تابعة لإسرائيل قبالة سواحل الإمارات أمس الثلاثاء حيث اتهمت ايران بضربها بطائرة مسيرة

وحسب صحيفة "نيويورك تايمز" فإن المسؤول قال إن إسرائيل لا تنوي تنفيذ هجوم انتقامي على سفينة إيرانية لأن دولة الاحتلال تريد تهدئة الوضع في الخليج وفق مزاعمه

قلق اسرائيلي من ايران

وقال مسؤول أمريكي إن إسرائيل طلبت في الأيام الأخيرة من واشنطن المساعدة في حماية سفينة شحن "هايبريون راي" (Hyperion Ray)، التي تبحر تحت علم جزر الباهاما، وتعرضت لهجوم بصاروخ قبالة سواحل إمارة الفجيرة في خليج عمان أمس.

وأضاف المسؤول الأمريكي إن الإسرائيليين كانوا قلقين إزاء احتمال استهدافها من قبل الحرس الثوري الإيراني ردا على ما يعتقد أنه هجوم بألغام شنته إسرائيل على سفينة عسكرية إيرانية في البحر الأحمر الأسبوع الماضي.

وتعرضت سفينة شحن "هيليوس راي" المملوكة لنفس الشركة، لهجوم يشتبه بأنه إيراني في وقت سابق من هذا العام.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم أمس على Hyperion Ray، لكن مسؤولين إسرائيليين يحملون إيران المسؤولة عنه، حسب تقارير إعلامية عبرية.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن اسم السفينة "هيبرن" تعود ملكيتها لشركة PCC الإسرائيلية، وتستخدم لنقل السيارات وتم استهدافها قرب ميناء الفجيرة الإماراتي.