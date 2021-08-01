اسرائيل لن ترد على هجوم سفينتها في بحر عمان

اماطت تقارير اعلامية عبرية اللثام عن طبيعة تعامل سلطات الاحتلال الاسرائيلي مع قضية الهجوم المنسوب لإيران، الذي استهدف سفينة مملوكة لإسرائيل.

الرد دبلوماسي

وكشف موقع واللا العبري النقاب عن طبيعة الرد الإسرائيلي لن يكون عسكريا، واوضح أن إسرائيل تركز في هذه المرحلة على نشاط دبلوماسي، يهدف لإصدار الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى بيانات تحمل من خلالها إيران المسؤولية عن مهاجمة السفينة.

وأشار الموقع أن إسرائيل تسعى من وراء ذلك، إجراء تحقيق دولي، وعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الهجوم على سفينتها في بحر عمان.

يشار إلى أن هجوماً بحرياً استهدف سفينة بملكية يابانية وتديرها شركة بملكية جزئية لرجل الأعمال الإسرائيلي أيال عوفر، أدى ذلك لقُتل اثنان من طاقم السفينة يحملان الجنسية الرومانية والبريطانية.

لقاء اميركي اسرائيلي

في الاثناء بحث وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، مسألة الهجوم المنسوب لإيران على السفينة الإسرائيلية في بحر عمان قبل يومين.



وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان له، إنه بحث في اتصال هاتفي أمس السبت، مع لابيد، الهجوم الذي استهدف السفينة التجارية "ميرسر ستريت" خلال "مرورها سلميا بشمال بحر العرب".



وأضاف البيان أن بلينكن ولابيد اتفقا على العمل مع بريطانيا ورومانيا وشركاء دوليين آخرين من أجل "التحقيق في الوقائع وتقديم الدعم والنظر في الخطوات المناسبة اللاحقة".



ويوم الجمعة حمل لابيد إيران المسؤولية عن الهجوم الذي أودى بحياة بريطاني وروماني كانا على متن الناقلة، وقال إن الأمر يتطلب ردا قاسيا.