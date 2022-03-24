اسرائيل وقفت على الحياد في الازمة الاوكرانية خوفا على طياريها في سورية

كشف وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، إن دولة الاحتلال تتخذ موقفا محايدا في أزمة أوكرانيا، خشية سقوط طياريها أسرى في سوريا.

وحسب صحيفة "معاريف" العبرية جاء ذلك في كلمة له أمام جامعة ريتشمان في هرتسيليا، يوم الخميس. وأضاف لابيد أن موقف حكومته في أوكرانيا يقوم على مصالحها لدى جميع الأطراف وبما يخدمها أمنيا في سوريا.

وقال: "كان علينا الحفاظ على موقفنا ما بين الهجوم في أوكرانيا ومصالحنا في سوريا".

وتابع: "يجب أن نمنع احتمال إسقاط أي طيار إسرائيلي في سوريا وأسره"، في إشارة منه لإمكانية استخدام روسيا أسلحة مضادة متطورة لإسقاط طائرات إسرائيل التي تشن هجماتها على مواقع في سوريا، حيث لا تتدخل روسيا وتترك الرد للدفاعات السورية.



وكان لابيد قد صرح في وقت سابق بأن إسرائيل ستعمل بقدر ما تستطيع من إمكانات للتوصل إلى حل سلمي في أوكرانيا، بالتنسيق مع حلفائها الأمريكيين وشركائها الأوروبيين.

وتشن اسرائيل بشكل دوري غارات على مواقع سورية وايرانية واخرى تابعة لحزب الله في سورية ، كان احرها في 8 مارس الجاري حيث اسقطت الدفاعات السورية 7 من اصل 8 صواريخ

وقال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري، أوليغ جورافليوف، في بيان نفذت 4 مقاتلات تكتيكية للقوات الجوية المسلحة الإسرائيلية من نوع F-16، من المجال الجوي للبنان، ضربة جوية على الأراضي السورية بـ8 صواريخ مجنحة".

وذكر جورافليوف أنه "تم تدمير 7 صواريخ من قبل قوات الدفاع الجوي الدورية السورية"، لكنه أفاد بأن صاروخا آخر أصاب مبنى سكنيا في منطقة بلدة القطيفة بمحافظة دمشق ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين.