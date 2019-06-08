اس 400 الى تركيا خلال شهرين وتهديدات اميركية بالجملة لانقرة

امهلت الولايات المتحدة الاميركية انقرة حتى نهاية شهر تموز/يوليو للعدول عن شراء الصواريخ الروسية من نوع "إس 400" في الوقت الذي تمسك الرئيس رجب طيب اردوغان باتمام الصفقة واعلنت موسكو ان المنظومة ستكون في تركيا خلال شهرين

واعلنت ألين لورد، مساعدة وزير الدفاع الأميركي، إن الطيارين الأتراك الذين يتدربون حالياً في الولايات المتحدة على طائرات "إف 35" سيطردون، وستلغى عقود الباطن الممنوحة لشركات تركية لصناعة قطع لطائرات "إف 35" ان لم تعدل انقرة عن قرارها بحلول نهاية الشهر

ويأتي هذا الموقف الأميركي بعد ثلاثة أيام من تصريحات جديدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد فيها عدم التراجع عن الحصول على منظومة الصواريخ الروسية، مشيراً إلى أن تركيا لن تفكر في شراء نظام باتريوت الأميركي المضاد للصواريخ ما لم تكن شروط العقد منافسة لتلك الواردة في عقد صواريخ "إس 400" مع روسيا.

وتوعد قال وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان في رسالة إلى نظيره التركي خلوصي أكار وابلغه بالغاء بيع طائرات "إف - 35" المقاتلة إذا مضت الحكومة التركية قدما في شراء منظومة روسية للدفاع الصاروخي.

وفي الرسالة شديدة اللهجة والمكونة من صفحتين، حذّر شاناهان من أن شراء تركيا لمنظومة "إس - 400" الروسية قد يعرقل العلاقات المستقبلية بين الولايات المتحدة وتركيا التي تعد شريكا حيويا لواشنطن وقاعدة لعمليات قتالية أميركية، بما في ذلك في سوريا.

وأضاف أن شراء المنظومة الروسية "سيؤدي إلى اعتماد تركي استراتيجي واقتصادي مفرط على روسيا".

وقالت تقارير اميركية ان تركيا أرسلت جنودا إلى روسيا للتدرب على استخدام صواريخ "إس 400".

في الغضون أعلن مدير شركة روستيخ للصناعات الدفاعية الروسية، سيرغي تشيموزوف، أنهم سيبدؤون تسليم منظومة الدفاع الجوي إس -400 إلى تركيا خلال شهرين.

وقال تشيميزوف خلال مقابلة مع قناة "إن تي في" على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي "كل شيء على ما يرام، أعتقد في غضون شهرين سنبدأ عملية التسليم (تسليم منظمومة "إس-400). لقد حصلنا على دفعة مسبقة (من قيمة الصفقة)… وتم إنتاج المعدات. بالإضافة إلى أنه أكملنا التدريب بالفعل".

يشار إلى أن تركيا قررت عام 2017 شراء منظومة "إس 400" الصاروخية من روسيا، بعد تعثر جهودها المطولة في شراء أنظمة الدفاع الجوية من الولايات المتحدة.