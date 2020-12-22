اشتباكات بين قوات الجيش وعناصر المخابرات الصومالية

قالت مصادر اعلامية صومالية بأن مدينة مركا الصومالية شهدت ليلة أمس قتالا عنيفا بين قوات الحكومة، ولم تكن هذه هي المرة الاولى التي يتصارع فيها الحلفاء في هذا البلد الذي تعصف به الحرب منذ عقود

ودار القتال حسب موقع "الصومال الجديد" في المدينة الواقعة بولاية جنوب الغرب، بين جنود "فوج 14 أكتوبر" من الجيش الصومالي، والقوات التابعة للمخابرات، حيث أثر القتال على سكان المدينة، وفقا لما نقل الموقع عن إذاعة "دلسن" المحلية.

وأعلنت الإذاعة أن المواجهات بين الطرفين أسفرت عن مصرع جنديين، وإصابة آخرين بجروح، في حين لم تتضح بعد الأسباب وراء اندلاع القتال.

وأدى قتال عنيف بين قوات حكومية في مديرية "كاران" بالعاصمة مقديشو قبل يومين إلى مصرع 10 أشخاص من بينهم جنود ومدنيون، حيث حاولت الحكومة الفيدرالية اعتقال الضباط المتورطين في القتال لكنها أخفقت في ذلك، وأوضحت مصادر أن "الضباط المتمردين بدأوا جمع مليشيات لمواجهة القوات الأمنية التي تحاول اعتقالهم".

وتدخل محافظ إقليم بنادر وعمدة العاصمة مقديشو عمر محمد محمود فنش، ومسؤولون عسكريون، لإيقاف القتال الدائر بين القوات الحكومية.