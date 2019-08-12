اشتباكات جنوبي العاصمة الليبية في آخر يوم من هدنة عيد الأضحى

شهدت عدة مناطق جنوبي العاصمة الليبية طرابلس الإثنين، اشتباكات متقطعة بين قوات حكومة الوفاق ومليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في آخر يوم من هدنة عيد الأضحى، التي دعت إليها البعثة الأممية في البلاد.

وبدأت الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة، في محاور عين زارة والخلة (خلة عون) وطريق المطار، جنوبي طرابلس، حيث سمعت أصواتها بشكل متقطع.

ولم تنته الهدنة التي دعت لها البعثة الأممية، ولكن قوات حفتر عند إعلانها بقبولها أوضحت أن نهايتها ستكون، الإثنين، عند الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي (13:00 توقيت غرينتش).

والأحد، اتهمت قوات حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، قوات خليفة حفتر بخرق الهدنة (الأحد والإثنين)، بعد قصفها بقذائف مدفعية وصاروخية حي سوق الجمعة ومطار معيتيقة الدولي شمالي طرابلس، مما أدى إلى تعليق الملاحة فيه لساعات.

