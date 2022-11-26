اشتباكات شرق نابلس.. حالة تأهب عالية في القدس خوفا من هجمات

أكد مسؤول كبير في الشرطة الاسرائيلية، ورود عشرات التحذيرات من وقوع هجمات "إرهابية" كل يوم.

ورفعت الشرطة الاسرائيلية، من حالة التأهب في جميع المناطق، وتحديدا مدينة القدس المحتلة، خلال عطلة نهاية الأسبوع، في ظل مخاوف من استمرار موجة الهجمات.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، صباح اليوم السبت: "هناك تحذيرات استخبارية عديدة، حول نية المنظمات شن هجمات، وأن هناك مخاوف من "الإرهاب" بواسطة عبوات ناسفة، كما حدث في القدس الأسبوع الماضي".

وأضافت الصحيفة العبرية، أنه تم توجيه عناصر الشرطة، لزيادة الانتشار، والتيقظ خاصة في الأماكن المزدحمة، مثل الأسواق ومحطات الحافلات.

واشارت "يسرائيل هوم"، إلى صدور أوامر لقوات الشرطة وحرس الحدود والقوات الخاصة، بالتواجد واليقظة، داخل المدن المختلطة، واستخدام الدراجات النارية، بهدف توفير استجابة سريعة لأي سيناريو وأي اشتباه.

من جهة أخرى، شهد مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم السبت، اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين، وجنود الاحتلال الإسرائيلي.

وتعرضت قوات عسكرية اسرائيلية، ومجموعة من القوات الخاصة، لإطلاق النار، خلال اقتحامها أحد منازل "بلاطة" لاعتقال شاب فلسطيني.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوة خاصة اقتحمت منزل الشاب مراد كعبي، وأخضعته لتحقيق ميداني قبل أن تعتقله وتقتاده إلى جهة مجهولة.