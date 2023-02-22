3 شهداء وعشرات الاصابات خلال اقتحام الجيش الاسرائيلي مدينة نابلس

قتلت القوات الاسرائيلية ثلاثة فلسطينيين، بينهم مسن وفتى، واصابت عشرات اخرين خلال اقتحامها مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية الاربعاء، ومحاصرتها منزلا تحصن داخله مقاومون مطلوبون.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان ان عدنان سبع بعارة (٧٢ عاماً) والفتى تامر نمر احمد ميناوي (14 عاما) والشاب محمد خالد عنبوسي (٢٥ عاماً) استشهدوا بنيران القوات الاسرائيلية في نابلس.

واضافت ان اكثر من 45 فلسطينيا اخرين اصيبوا، خمسة منهم في حال خطيرة، جراء النيران التي اطلقتها القوات الاسرائيلية عند اقتحامها المدينة من عدة محاور قبل ان تحاصر منزلا في البلدة القديمة.

وسمع خلال ذلك تبادل لاطلاق النار واصوات انفجارات ناجمة عما قال شهود انهما صاروخان اطلقا على المنزل.

وسجلت اشتباكات بين القوات الاسرائيلية وشبان في البلدة هاجمهوها بالحجارة والقوا عليها الكراسي والاجسام المعدنية في محاولة لاعاقة تقدمها.

🛑 #عاجل|إذاعة الجيش (الإسرائيلي):

استشهاد المطاردين حسام اسليم ومحمد أبو بكر بعد اشتباك مسلح مع قوات الجيش في #نابلس.#نابلس_تقاوم #タモリ倶楽部 pic.twitter.com/M0XuOgi2zx — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) February 22, 2023

اظهر تسجيل فيديو قيام جيب عسكري اسرائيلي بدهس عدد من الشبان الذين كانوا يرشقون السيارات العسكرية الاسرائيلية بالحجارة داخل المدينة.

واعلن الجيش الإسرائيلي في بيان ان قواته تنفذ عملية في مدينة نابلس، وانه سيصدر بيانا اخر لاحقا يعلن فيه تفاصيل العملية.

رغم المخاطر الكبيرة... الطواقم الطبية الفلسطينية تنتشل مزيد من الإصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين من البلدة القديمة لمدينة نابلس. pic.twitter.com/Ao12zGeYin — الساهرة (@alsahera_ar) February 22, 2023

​​​​​​وتلاحق القوات الاسرائيلية منذ اشهر مقاتلين من جماعة عرين الأسود التي تتخذ مقرها في البلدة القديمة لنابلس.

ونقل موقع "العربي الجديد" عن متحدث باسم "لجنة المؤسسات والفعاليات الوطنية في نابلس" قوله ان القوات الاسرائيلية اقتحمت منطقة السوق الشرقي وحارة الشيخ مسلم في البلدة القديمة قبل ان تحاصر منزلا قرب الجامع الكبير في السوق.

تغطية صحفية: "شبان يشعلون الإطارات للتشويش على قوات الاحتلال التي تحاصر أحد المنازل بالبلدة القديمة في نابلس".#فلسطين #نابلس pic.twitter.com/iR4q0RKQQG — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 22, 2023

ومن جانبها، قالت كتيبة سرايا القدس في نابلس عبر تيليغرام أن مقاتليها "يستهدفون قوات الاحتلال في محيط المنزل المحاصر "بصليات كثيفة من الرصاص".

وتحدث شهود عن اطلاق الجيش الاسرائيلي صاروخين موجهين على المنزل.