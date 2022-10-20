اشتباكات عنيفة في نابلس.. والإضراب يعم الضفة الغربية

شهدت منطقة جبل جرزيم في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وجنود الإحتلال الاسرائيلي، المتمركزين في نقطة عسكرية أعلى الجبل المطل على المدينة، التي تئن تحت وطئة الحصار منذ عشرة ايام.

كما استهدف المقاومون، قوات الإحتلال في العديد من مناطق الضفة الغربية، كرد على استشهاد عدي التميمي، الذي طاردته قوات الإحتلال لمدة 12 أيام، قبل أن يقتل خلال تنفيذه عملية مساء أمس قرب مستوطنة معالي أدوميم في القدس المحتلة.

وأطلق المسلحون الفلسطينيون الرصاص على حواجز الجلمة في شمال جنين، وبيت إيل شمال مدينة البيرة، وكذلك معسكر عوفر غرب رام الله.

إضراب في الضفة الغربية

من جهة أخرى استجابت مختلف مدن ومناطق الضفة الغربية، لدعوات الإضراب التي وجهتها حركة فتح والفعاليات الوطنية، حدادا على روح الشهيد التميمي، وتأكيدا على النهج النضالي والوطني.

كما دعت حركة فتح في بيان أصدرته مساء أمس الأربعاء، ووصل البوابة نسخة منه، إلى التصعيد على كافة خطوط التماس والحواجز مع قوات الإحتلال، وفاء لدماء الشهداء

كما عم الإضراب الشامل جميع المدارس والمديريات والوزارات، استجابة لإعلان الاتحاد العام للمعلمين.

النفير العام

ودعت القوى الوطنية والاسلامية في القدس المحتلة، أن يكون اليوم الخميس، "نفير عام" في كافة أرجاء المدينة، مع رفع الرايات سوداء على المؤسسات والمنازل.

كما اعلنت تلك القوى، الإضراب التجاري في القدس حداد، على روح الشهيد عدي التميمي.

وعلى مدار 12 يوما طاردت فيها قوات الإحتلال، الشهيد عدي التميمي، تم فرض الحصار الشامل على منطقة مخيم شعفاط وعناتا، بالغضافة إلى تنفيذ اعتداءات على عائلة "التميمي".

حداد في غزة

كما نعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، في قطاع غزة، الشهيد عدي التميمي، معلنة الحداد العام في القطاع اليوم الخميس، وفتح بيت عرس للشهيد، في ساحة الجندي المجهول، لاستقبال المهنئين وذلك بعد صلاة العصر مباشرة .

شهيد في رام الله

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن استشهاد فتى فلسطيني، في رام الله، متاثرا بجروح اصيب بها قبل أسابيع خلال مواجهات مع قوات الإحتلال.

وقالت: "استشهد الفتى محمد فادي نوري (16 عاماً) متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال في البطن الشهر الماضي عند مدخل البيرة الشمالي".