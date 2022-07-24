اشتباكات مسلحة عنيفة بين الجيش الاسرائيلي ومقاومين في نابلس (فيديو)

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وسط اشتباكات مسلحة عنيفة مع المقاومين الفلسطينيين.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بوقوع 8 إصابات بينهم إصابة خطيرة بالرأس، برصاص قوات الاحتلال في البلدة القديمة.

وعمدت قوات الاحتلال إلى نشر القناصة على أسطح المنازل في منطقة الياسمينة بالبلدة القديمة، وسط تحليق لطائرات الاحتلال فوق سماء نابلس.

وقالت المصادر، إن جيش الاحتلال يمنع طواقم الاسعاف من الوصول للبلدة القديمة، كما حاصرت أحد المنازل واستهدفته بقذائف الإنيرجا.

وأشارت المصادر إلى أن العملية العسكرية الاسرائيلية في نابلس، تستهدف المطارد ابراهيم النابلسي.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن “القوات تنفذ نشاطا عسكريا في مدينة نابلس، ووقع اشتباك مسلح بين مسلحين فلسطينيين والجيش”.

وتناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر الاشتباكات العنيفة في المخيم وسط تكبيرات من مكبرات المساجد.

عاجل : مكبرات المساجد تنادي لإسناد المقاومين في البلدة القديمة بنابلس pic.twitter.com/HHBef4iXe4 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 24, 2022

اشتباكات مسلحة بين مقـــاومين وقوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة بمدينة نابلس، وتحليق لطائرات الاحتلال pic.twitter.com/hgvOzkhXz1 — حامد العلي (@Hamed_Alali) July 23, 2022