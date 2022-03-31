3 شهداء خلال اشتباكات مسلحة مع القوات الاسرائيلية في جنين

استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، صباح اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وسائل اعلام فلسطينية، بان اشتباكات مسلحة وعنيفة اندلعت في جنين والمخيم بين مسلحين فلسطينيين وقات الاحتلال، مشيرة إلى أن تلك الاشتباكات لا تزال مستمرة.

وأشارت وزارة الصحة إلى استشهاد المواطنين يزيد نضال سعد الدين السعدي (27 عاما) من مدينة جنين، وسند محمد خليل أبو عطية (17 عاما) من مخيم جنين، متأثرين بجروحهما، فيما أصيب 15 مواطنا بالرصاص بينهم ثلاث في حالة الخطر وإصابة متوسطة الخطورة، وأخرى بالاختناق، منوهة إلى أن الإصابات نقلت لمستشفيي جنين الحكومي، وابن سينا.

وبينت وزارة الصحة أنه تم إصابة 15 مواطنا، بينهم 14 إصابة بالرصاص الحي وإصابة بالاختناق بالغاز- 3 من بين الإصابات صنفت على أنها خطرة، وإصابة واحدة متوسطة الخطورة.

كما اطلق جنود الاحتلال الغاز المسيل للدموع في محيط مستشفى جنين الحكومي ودخل إلى قسم الطوارئ وإرباك في العمل نتيجة لذلك.

الشهيدان يزن السعدي وسند أبو عطية