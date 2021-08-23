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اشتباكات وإطلاق نار خلال احتجاجات في "بورتلاند" الأمريكية (فيديوهات)

منشور 23 آب / أغسطس 2021 - 09:47
أعمال عنف في ولاية بورتلاند الأمريكية
أعمال عنف في ولاية بورتلاند الأمريكية

تحولت احتجاجات نظمتها جماعات يمينية ويسارية متطرفة في ولاية بورتلاند الأمريكية يوم الأحد، إلى أعمال عنف تخللها اشتباكات وإطلاق للنار على المتظاهرين.

وتم اعتقال شخص واحد على الأقل لإطلاقه النار على المتظاهرين.

هذا وصرح قائد الشرطة تشاك لوفيل في بيان، يوم الجمعة، أن رجال الشرطة لن يتدخلوا بالضرورة لفض الاشتباكات بين الطرفين.

مضيفا بالوقت ذاته أنه "ليس معنى عدم اعتقال أحد في موقع الأحداث عندما تكون التوترات عالية أنه لن يتم توجيه اتهامات لأحد بارتكاب جرائم".

وحصلت الاحتجاجات التي وقعت يوم الأحد في ذكرى وقوع اشتباك عنيف بين حشود يمينية ويسارية وسط مدينة بورتلاند حيث وقعت سلسلة من المظاهرات في الشوارع العام الماضي بعد قتل شرطي المواطن الأسود جورج فلويد في مينيابوليس في 25 مايو 2020، بحسب ما نقل موقع "العربية".

 

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