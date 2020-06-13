اشتباك بين الشرطة ومحتجين من اليمين المتطرف في لندن

نزل نحو ألف من نشطاء اليمين المتطرف إلى شوارع لندن متعهدين بحماية تماثيل لشخصيات تاريخية جرى استهدافها على هامش الاحتجاجات ضد العنصرية.

قال شهود إن اشتباكا نشب بين محتجين من اليمين المتطرف والشرطة في ميدان الطرف الأغر في العاصمة البريطانية لندن، وجرى خلال ذلك إطلاق مفرقعات ورشق زجاجات السبت أثناء محاولة أفراد الشرطة فصلهم عن محتجين مناهضين للعنصرية.

ونزل نحو ألف من نشطاء اليمين المتطرف إلى شوارع لندن متعهدين بحماية تماثيل لشخصيات تاريخية جرى استهدافها على هامش احتجاجات “حياة السود مهمة” (بلاك لايفز ماتر) في الأسابيع الماضية.

وذكر صحافيون في موقع الحدث أن نحو مئة شاركوا في الاشتباكات في ميدان الطرف الأغر.

