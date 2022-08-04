اشتية:  نرفض سفر الفلسطينيين عبر مطار "رامون" الاسرائيلي

علق رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، على ما تناقلته الصحف العبرية، من موافقة "اسرائيل" على سفر الفلسطينيين عبر مطار "رامون" الدولي القريب من مدينة "إيلات".

وأكد اشتية رفض فكرة اعتماد مطار "رامون" كوجهة لسفر الفلسطينيين الى الخارج، وقال: " لم يعرض علينا ولم يتم استشارتنا، ونحن ضد الفكرة".

بينما شدد اشتية قائلا: من حقنا مطار فلسطيني خاص بنا".

بدورها، نفت وزارة النقل والمواصلات صحة ما يتم تداوله من أخبار حول تشغيل مطار رامون.

كما نفت وزارة النقل الأنباء المتداولة؛ حول وجود إتفاق لتشغيل مطار رامون، داعية المواطنين لعدم التعاطي مع تلك الأخبار المضللة.

وأكدت الوزارة على ما سبق وأعلنت عنه؛ بضرورة تشغيل مطار قلنديا في مدينة القدس المحتلة، وإعادة تشغيل مطار ياسر عرفات في قطاع غزة وفق الاتفاقيات الموقعة.

وذكر موقع "مكان" العبري ان الفلسطينيين سيصلون إلى المطار عن طريق معبر آمن.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن إسرائيل وافقت على خطة للسماح للمسافرين الفلسطينيين بالسفر عبر مطار رامون الدولي في الجنوب، في خطوة اعتبرتها بادرة حسن نية للفلسطينيين والأميركيين.

وأكد موقع «واينت» الإسرائيلي أن «أول رحلة طيران مستأجرة للركاب الفلسطينيين بموجب الخطة ستتجه إلى مدينة أنطاليا التركية في وقت لاحق من أغسطس (آب)».

وقال أمير عاصي من مجموعة «الأمير» السياحية: «بعد اجتماع مع مسؤولي الإدارة الإسرائيلية الاثنين الماضي، تقرر منح أول رحلة إلى أنطاليا في 21 أغسطس (آب) للمسافرين الفلسطينيين فقط»، مضيفاً: «لكي تنجح الخطة ولضمان الشروط الأمنية المطلوبة، اخترنا السماح للمسافرين بحمل الحد الأدنى معهم... لكن يمكنهم العودة بحقائب كبيرة».

وشرح عاصي أن «البرنامج سيركز في البداية على المسافرين من بيت لحم والخليل في جنوب الضفة الغربية، لأن المسافة أقصر نسبياً بالنسبة لهم عن المطار البعيد. ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان سيتم إدراج فلسطينيي قطاع غزة في هذا البرنامج».

وأوضح أن المسافرين «سيختبرون الخطوات نفسها التي يمر بها الركاب عندما يغادرون عبر جسر اللنبي».

ويفترض أن تنظم عملية نقل الفلسطينيين إلى مطار رامون في إطار خاص، حيث يحصلون على تصريح، ويتنقلون في حافلات سيستغرق وصولها للمطار نحو 4 ساعات من رام الله، مع إجراءات أمنية بطبيعة الحال.