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اشتية يطالب بالإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لإسرائيل

منشور 24 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 02:26
محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني
محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني

طالب محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني خلال اجتماعه عبر خاصية الفيديو مع ديان كورنر، قنصل بريطانيا العام في القدس بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق أبناء الشعب الفلسطيني من قتل واعتقال واقتحامات يومية وتوسع استيطاني، وجميع الإجراءات الأحادية.

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كما طالب بالإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لإسرائيل ووقف كافة الاقتطاعات الجائرة.

وبين اشتية أن القنصل البريطاني جدد التأكيد له على أن المملكة المتحدة لا تعتزم نقل سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

ما بحث اشتية مع كورنر أهمية تعزيز التعاون المشترك مع بريطانيا، وعقد جلسات مشاورات سياسية واقتصادية بهدف دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام خاصة في قضايا التجارة والاقتصاد.

كلمات دالة:الأموال الفلسطينية المحتجزةمحمد اشتيةرئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيةرئيس الوزراء الفلسطيني

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