اصابات بينها حرجة باطلاق نار في لوس انجلوس

اصيب 7 اشخاص على الاقل باطلاق نار عشوائي في لوس أنجلوس قالت إدارة الإطفاء وفق ما افادت بيانات طبية رسمية اميركية

وقالت التقارير ان المسعفين نقلوا أربعة رجال وثلاث نساء إلى مستشفيات المنطقة بعد إطلاق النار على أو قرب معرض للسيارات في بيك بارك في سان بيدرو بجنوب غرب لوس أنجلوس.

وأضاف البيان، أن ما لا يقل عن ثلاثة من الجرحى أصيبوا بأعيرة نارية من بينهم رجل وامرأة في حالة حرجة.

وقال البيان: “لا يوجد مصابون آخرون في الموقع” مضيفا أنه لم يتم بعد التأكد من ملابسات إطلاق النار.

ولم تعل المصادر عن هوية القاتل او الدافع وراء فعلته في وقت تتزايد عمليات اطلاق النار في الولايات الاميركية المتحدة وهو ما اسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا تتصدرها العمليات استهدفت اطفال في مدارس البلاد