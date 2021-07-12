اصابات خطيرة في اشتباك مسلح بين فلسطينيين وجنود اسرائيليين في جنين

شهدت مدينة جنين شمال الضفة الغربية، اليوم الاثنين، اشتباكا مسلحا عنيفا بين فلسطينيين وقوات من جنود الاحتلال الاسرائيلي.

وذكرت وسائل إعلام فلسطيني أن الاشتباك اسفر عن وقوع 7 إصابات بين المواطنين الفلسطينيين، وصفت اصابات بعضهم بالخطيرة -بحسب مصادر طبية-.

وقالت وكالة "معا" إن جنودا إسرائيليين اقتحموا أحياء جبل أبو ظهير والجايريات في المدينة، إلى جانب مداهمة عدة منازل وتفتيشها واعتقال عدد من الشبان.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها أن جراح المصابين بين الخطيرة والمتوسطة.

من جهة أخرى، اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، فجر اليوم الاثنين، موقع "ترسلة" قرب بلدة جبع جنوب جنين.

وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن عشرات المستوطنين المدججين بالهراوات اقتحموا الموقع بحماية جيش الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية، قبل أن يغادروا المنطقة، مرددين هتافات عنصرية معادية للعرب والمسلمين.