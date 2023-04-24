اصابات في عملية دهس وسط القدس (فيديو)

اصيب خمسة اشخاص على الاقل في عملية دهس وسط القدس المحتلة الاثنين، فيما تحدثت انباء عن قيام قوات الاحتلال بقتل المنفذ في الموقع.

وبحسب وسائل اعلام اسرائيلية، فقد وقعت العملية عندما قام سائق سيارة بمداهمة حشد من الاشخاص قرب سوق محانيه يهودا وسط القدس.

الإعلام العبري:

3 إصابات في عملية دهس في سوق محانيه يهودا بالقدس pic.twitter.com/J4noTo9PgE — عُمَرَ 'ﮮ #فلسطين 𓂆 🇵🇸 (@omar_Palestine3) April 24, 2023

واسفرت العملية عن اصابة اربعة اشخاص وصفت حالة احدهم، وهو في العقد الخامس من العمر، بانها خطيرة.

ومن بين الجرحى امرأتان في حالة متوسطة وشخص رابع اصابته طفيفة.



تغطية صحفية: "3 إصابات إحداها خطيرة دهسا عند سوق "محانيه يهودا" بـ #القدس المحتلة." pic.twitter.com/d2x2HxeXSJ — بوابة اللاجئين الفلسطينيين (@refugeesps) April 24, 2023

ونقلت تقارير عن الشرطة الاسرائيلية قولها انه تم اطلاق النار على المنفذ الذي فارق الحياة على الفور.

