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اصابات في عملية دهس وسط القدس (فيديو)

تاريخ النشر: 24 نيسان / أبريل 2023 - 01:40
اصابات في عملية دهس وسط القدس

اصيب خمسة اشخاص على الاقل في عملية دهس وسط القدس المحتلة الاثنين، فيما تحدثت انباء عن قيام قوات الاحتلال بقتل المنفذ في الموقع.

وبحسب وسائل اعلام اسرائيلية، فقد وقعت العملية عندما قام سائق سيارة بمداهمة حشد من الاشخاص قرب سوق محانيه يهودا وسط القدس.

واسفرت العملية عن اصابة اربعة اشخاص وصفت حالة احدهم، وهو في العقد الخامس من العمر، بانها خطيرة.

ومن بين الجرحى امرأتان في حالة متوسطة وشخص رابع اصابته طفيفة.
 

ونقلت تقارير عن الشرطة الاسرائيلية قولها انه تم اطلاق النار على المنفذ الذي فارق الحياة على الفور.
 

كلمات دالة:القدسعملية دهس في القدس

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