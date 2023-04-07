قتلى وجرحى بعمليتي اطلاق نار ودهس في تل ابيب (فيديو)

قالت وسائل اعلام ان شخصا على الاقل لقي مصرعه واصيب سبعة اخرون على الاقل في هجومين وقعا بفارق وقت قصير في تل ابيب.

واوضحت المصادر ان الهجوم الاول وقع في منطقة تنزه على شاطئ تل ابيب، واطلق مسلح النار خلاله ما اسفر عن اصابة شخصين احدهما جروحه خطيرة.

وقالت الشرطة الاسرائيلية ان مهاجما حاول دهس مشاة بسيارته في تل ابيب قبل ان تنقلب به السيارة، وذلك بعد وقت قصير من العملية الاولى، مشيرة الى ان اربعة اشخاص على الاقل اصيبوا في هذا الهجوم.

وقد تم القبض على المهاجم في عملية الدهس فيما تم قتل منفذ اطلاق النار، بحسب تقارير اسرائيلية.

مشاهد ما بعد عملية الدهس وإطلاق النار في #تل_أبيب



وانباء عن استشهاد منفذ العملية #القدس https://t.co/7yiSl4njbn pic.twitter.com/XFsRtAcDnF — ريان المصري (@Rian_almasri) April 7, 2023

وبحسب التقارير، فقد تبين أن سلاح منفذ عملية اطلاق النار كان بدائيا، وتعطّل أثناء الهجوم، ما حال دون استمرار استخدامه.

#عاجل

عملية اطلاق نار ودهس في #تل_أبيب ✌️



والحديث يدور عن ٦ اصابات ببينها اصابات خطيرة "موت سريري" pic.twitter.com/13J6gBV23X — Yahya basheer | يحيى بشير (@Yahyamo187) April 7, 2023

وكانت مستوطنتان تحملان الجنسية البريطانية لقيتا مصرعهما واصيبت ثالثة بجروح خطيرة في عملية اطلاق نار استهدفت مركبة قرب حاجز مستوطنة الحمرا قرب اريحا في الاغوار الفلسطينية.

وقال الاعلام الاسرائيلي ان منفذي العملية تمكنوا من الانسحاب، فيما اطلقت قوات الاحتلال عملية واسعة لتعقبهم، كما اقامت حواجز على الطرق وعمدت الى تفتيش المركبات الفلسطينية المارة عليها.

💥 من مكان عملية الدهس وإطلاق النار في #تل_أبيب والتي أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة 7 مستوطنين من بينهم إصابات خطيرة#فلسطين_المحتلة🇵🇸 pic.twitter.com/2p2RGfe7su — 🇱🇧H🌻A🌻L🌻A🇮🇷 (@HALAMAMA222) April 7, 2023

وجاءت هذه الهجمات بعدما شنت إسرائيل غارات قبيل فجر الجمعة على جنوب لبنان وغزة ردا على اطلاق صواريخ عليها من المنطقتين.

ووقع القصف المتبادل غداة اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلية المسجد الاقصى واعتدائها على المصلين واعتقالها المئات منهم، وذلك على مدى ليلتين متتاليتين. وهددت الفصائل الفلسطينية اثر ذلك بعمليات انتقاميّة.

ولاحقا الجمعة، أعلنت إسرائيل إسقاط طائرة مسيَّرة دخلت مجالها الجوي من لبنان.

وقال الجيش الاسرائيلي ان المسيرة اجتازت الحدود في منطقة بلدة زرعيت، وتم اسقاطها بعد رصدها ومتابعتها.