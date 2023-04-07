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قتلى وجرحى بعمليتي اطلاق نار ودهس في تل ابيب (فيديو)

تاريخ النشر: 07 نيسان / أبريل 2023 - 07:02
قتلى وجرحى بعمليتي اطلاق نار ودهس في تل ابيب (فيديو)

قالت وسائل اعلام ان شخصا على الاقل لقي مصرعه واصيب سبعة اخرون على الاقل في هجومين وقعا بفارق وقت قصير في تل ابيب.

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واوضحت المصادر ان الهجوم الاول وقع في منطقة تنزه على شاطئ تل ابيب، واطلق مسلح النار خلاله ما اسفر عن اصابة شخصين احدهما جروحه خطيرة.

وقالت الشرطة الاسرائيلية ان مهاجما حاول دهس مشاة بسيارته في تل ابيب قبل ان تنقلب به السيارة، وذلك بعد وقت قصير من العملية الاولى، مشيرة الى ان اربعة اشخاص على الاقل اصيبوا في هذا الهجوم.

وقد تم القبض على المهاجم في عملية الدهس فيما تم قتل منفذ اطلاق النار، بحسب تقارير اسرائيلية.

وبحسب التقارير، فقد تبين أن سلاح منفذ عملية اطلاق النار كان بدائيا، وتعطّل أثناء الهجوم، ما حال دون استمرار استخدامه.

وكانت مستوطنتان تحملان الجنسية البريطانية لقيتا مصرعهما واصيبت ثالثة بجروح خطيرة في عملية اطلاق نار استهدفت مركبة قرب حاجز مستوطنة الحمرا قرب اريحا في الاغوار الفلسطينية.

وقال الاعلام الاسرائيلي ان منفذي العملية تمكنوا من الانسحاب، فيما اطلقت قوات الاحتلال عملية واسعة لتعقبهم، كما اقامت حواجز على الطرق وعمدت الى تفتيش المركبات الفلسطينية المارة عليها.

وجاءت هذه الهجمات بعدما شنت إسرائيل غارات قبيل فجر الجمعة على جنوب لبنان وغزة ردا على اطلاق صواريخ عليها من المنطقتين.

ووقع القصف المتبادل غداة اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلية المسجد الاقصى واعتدائها على المصلين واعتقالها المئات منهم، وذلك على مدى ليلتين متتاليتين. وهددت الفصائل الفلسطينية اثر ذلك بعمليات انتقاميّة.

ولاحقا الجمعة، أعلنت إسرائيل إسقاط طائرة مسيَّرة دخلت مجالها الجوي من لبنان.

وقال الجيش الاسرائيلي ان المسيرة اجتازت الحدود في منطقة بلدة زرعيت، وتم اسقاطها بعد رصدها ومتابعتها.

كلمات دالة:تل ابيبعملية شاطئ تل ابيب

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