اصابات كورونا في السودان تتجاوز عتبة 10 آلاف

أعلن السودان الأربعاء، تسجيل 87 إصابة بكورونا، ليتجاوز بذلك عتبة الـ 10 آلاف، فيما رصد لبنان 39 إصابة بالفيروس.

وأفادت وزارة الصحة السودانية بتسجيل 14 وفاة، و87 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 40 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 10 آلاف و84؛ منها 636 وفاة، و5074 حالة تعاف.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 39 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 20 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1945؛ منها 36 وفاة، و1368 حالة تعاف.

