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اصابات كورونا في العالم تعود للارتفاع

منشور 27 أيّار / مايو 2020 - 09:50
وتعود معظم الإصابات إلى الولايات المتحدة
وتعود معظم الإصابات إلى الولايات المتحدة

أشارت إحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية إلى ارتفاع معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العالم إلى 94,8 ألف اليوم الأربعاء مقارنة مع 87,8 ألف في اليوم السابق.

وحسب عداد الجامعة، فإن إجمالي الإصابات بالفيروس في العالم وصل إلى 5 ملايين و593148، بينما بلغت حصيلة الوفيات 350509.

وتماثل أكثر من مليونين و288 ألف شخص للشفاء منذ بداية الجائحة.

وتعود معظم الإصابات إلى الولايات المتحدة (مليون و681,4 ألف حالة) والبرازيل (391,2 ألف) وروسيا (362.3 ألف) وبريطانيا (266,5 ألف) وإسبانيا (236,2 ألف) وإيطاليا (230,5 ألف).


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