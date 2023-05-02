اصابة اسرائيلي بجروح خطيرة في قصف صاروخي من غزة

افادت مصادر اعلامية عبرية باصابة مستوطن بجروح خطيرة بعد سقوط صاروخ على منزله في سديروت فيما ردت قوات الاحتلال بقصف مدفعي على مراكز الهجوم الذي اعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية مسؤوليتها عنه

وتحدثت المصادر عن رشقات صاروخية متتالية من قطاع غزة نحو المستوطنات المحاذية له حيث دوت صافرات الإنذار في الاماكن المستهدفة

وقالت وسائل اعلام اسرائيلية ان جماعة "أنونيموس السودان الإلكترونية" نجحت في تعطيل نظام الإنذار والقبة الحديدية.

إذاعة الجيش الاسرائيلي اكدات انه تم إطلاق أكثر من 22 صاروخا وقذيفة باتجاه غلاف غزة تم اعتراض اربعة منها

واعلنت القناة 14 ان إجمالي عدد المصابين جراء القصف الصاروخي من غزة هو 6 مصابين أحدهم بحالة خطيرة

واضافت المصادر ان خسائر مادية كبيرة لحقت في المستوطنات منها تحطم سيارات المستوطنين وتضرر في المنازل

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال انه وفقا لتقييم الوضع، تم إلغاء التعليمات التي صدرت سابقا بالبقاء بالقرب من المناطق المحصنة في سديروت وغلاف غزة.

جاءت عملية الاطلاق بعد الاعلان عن ارتقاء الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الاسلامي المضرب عن الطعام بنتيجة الاهمال الطبي ورفض الافراج عنه

وسيعقد رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو جلسة تقدير موقف مع وزير الجيش وقادة أجهزة الأمن ومن المتوقع أن تُحسم فيها قضية تسليم جثمان الشيخ خضر عدنان

وعلق وزير الجيش السابق بني غانتس على القصف بالقول ان "المنظمات المسلحة في غزة ستدفع ثمن إطلاق النار باتجاه الغلاف وسنؤيد كل عملية أمنية وحازمة في مواجهة الإرهاب"

المحلل الاسرائيلي أمير بوخبوط قال ان القذائف الصاروخية ليست مجرد رد على مقتل الأسير الأمني خضر عدنان ، بل هي استجابة لروح الأوقات التي يتراجع فيها الردع الإسرائيلي في عدة ميادين.

وحملت صحيفة يديعوت احرنوت القاضي المسؤولية وقالت " قبل 5 أيام من وفاة خضر عدنان، سُمع القاضي العسكري مناحيم ليبرمان يرفض إطلاق سراحه:

""عليه أن يتلقى نتيجة أفعاله لأنه ملك نفسه، ولن نكون أسرى له لأنه يهددنا بالإضرار بنفسه، إذا قمنا بإطلاق سراحه فإن الآخرين سيُقلدونه ونفقد السيطرة وسيُسبب قلقاً أمنياً."

وافاد بيان صادر عن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية تبنيها للقصف الصاروخي وقالت "تزف الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية القائد الوطني الشيخ المجاهد الشهيد/ خضر عدنان"

وقالت الغرفة انها "إذ تنعى الشهيد المجاهد فإنها تعلن مسئوليتها عن دك ما يسمى بمغتصبات غلاف غزة برشقاتٍ صاروخية مساء اليوم، ويأتي ذلك كردٍ أولي على هذه الجريمة النكراء التي ستفجر ردوداً من أبناء شعبنا في كافة الساحات وأماكن الاشتباك بعون الله تعالى"

مصادر محلية: "مشاهد جديدة لإطلاق صواريخ من قطاع غزة نحو مستوطنة سديروت، عقب ارتقاء الأسير خضـر عدنـان". pic.twitter.com/KGMfhRSpBt — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 2, 2023