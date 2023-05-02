الأسير خضر عدنان يُسلم الروح بعد 86 يوما من الاضراب عن الطعام في سجون اسرائيل

أسلم القيادي في حركة الجهاد الاسلامي عدنان خضر الروح فجر الثلاثاء، بعد 87 يوما من الاضراب عن الطعام في السجون الاسرائيلية، بحسب ما اعلنه نادي الاسير الفلسطيني.

واكد رئيس نادي الأسير قدورة فارس استشهاد عدنان نتيجة إضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال رفضا لاعتقاله وللتهم الموجهة اليه.

وفي وقت سابق، اعلنت مصلحة السجون الاسرائيلية انه تم العثور على الشيخ عدنان خضر (44 عاما) فاقدا للوعي داحل زنزانته في السجن.

ومن جانبه، اتهم نادي الاسير سلطات الاحتلال الاسرائيلي بـ"اغتيال" الاسير خضر عن "سبق إصرار"، محملة اسرائيل المسؤولية الكاملة عن استشهاده.

وفور الاعلان عن استشهاد الاسير خضر كان عدد من الصواريخ يتم اطلاقها من غزة باتجاه إسرائيل التي قالت ان صفارات الانذار دوت في المستوطنات المحاذية للقطاع.