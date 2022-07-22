واشنطن تنفي نقل صلاحيات بايدن لنائبته بعد اصابته بكورونا

اعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الابيض، كارين جان بيير، إن الرئيس الاميركي جو بايدن البالغ من العمر 79 عاما، والذي تم تطعيمه بالكامل وتلقى جرعتين تعزيزيتين، اصيب بفايروس كورونا ويعاني من "أعراض خفيفة للغاية".

كورونا تصيب بايدن

وقالت بيير في بيان رسمي أن الرئيس يتناول دواء "باكسلوفيد" المضاد للفيروسات واكدت انه سيواصل مهامه الرئاسية من داخل غرفة عزله، حتى تصبح نتيجة اختباره سلبية

وقالت زوجته السيدة الأولى جيل بايدن إن نتيجة اختبارها جاءت سلبية.

وأكدت السيدة الأولى أنها تحدثت إلى زوجها وأنه "بخير". وقالت: "إنه يشعر بتحسن. لقد جاءت نتيجة الاختبار الخاص بي سلبية هذا الصباح. سأحافظ على جدولي الزمني. ووفقا لإرشادات مركز السيطرة على الأمراض، فسأرتدي الكمامة".

نقل صلاحيات الرئيس الاميركي

وقد نفى البيت الأبيض، اتجاه الرئيس الأمريكي جو بايدن لنقل صلاحياته الرئاسية إلى نائبته كامالا هاريس، بسبب إعلان إصابته بفيروس كوورونا، يوم الخميس.

وقال مصدر مسؤول في البيت الأبيض، في تصريح نقلتها شبكة CNN، إن الأعراض الخفيفة وبروتوكول التشخيص لبايدن (79 عامًا) يعني حتى الآن "العمل عن بعد والراحة" في البيت الأبيض لبقية اليوم.

وأضاف المصدر أنه "لا توجد خطط ولا حاجة حاليا لنقل السلطات التنفيذية" من الرئيس بايدن إلى نائب الرئيس كامالا هاريس، كما حدث في نوفمبر الماضي لمدة 85 دقيقة، عندما كان بايدن تحت التخدير لإجراء فحص روتيني للقولون.

ونظرًا لسنه، فإن بايدن معرض لخطر متزايد من آثار الإصابة بكورونا، على الرغم من أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تقول إن كبار السن الذين يتم تطعيمهم بالكامل وتعزيزهم يقل بشكل كبير من خطر دخولهم المستشفى والموت.