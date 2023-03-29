اصابة ضابط اردني برصاص مطلوب امني

اصيب ضابط صف اردني واثنين من المواطنين المدنيين برصاص احد المطلوبين اثناء ملاحقته في مدينة معان جنوبي المملكة وفق ما افادت مصادر في مديرية الامن العام الاردني

وقال الناطق باسم مديرية الامن العام ان دورية للبحث الجنائي اشتبهت في احد الاشخاص "وعند محاولة إيقافه بادر على الفور بإطلاق عيارات نارية عشوائية باتجاه طاقم الدورية ما أدى إلى إصابة ضابط صف من مرتبات البحث الجنائي وشخصين مدنيين كانا في المكان".

وقال الناطق الرسمي باسم مديرية الامن ان الاصابات طفيفه وفي الاقدام والمصابين قيد العلاج

واشار الى ان القوة الامنية القت القبض على المشبوه حيث تم ضبط السلاح الناري المُستخدم في الجريمة