اصابة طالب عراقي حمى فتاة ووالد المنفذ لا يعلم عن ميول ابنه

قال والد منفذ الهجوم في جامعة موسكو انه لا يعلم شيئا عن ميول ابنه، واعنت تقارير عن اصابة طالب عراقي اثناء محاولته حماية فتاة من الهجوم ، ووفقا للمعطيات الرسمية الأخيرة فقد خلف إطلاق النار في جامعة بيرم ستة قتلى و24 جريحا.

ميول غامض للمنفذ

ونقل موقع ورسيا اليوم عن والد تيمور بيكمنصوروف، منفذ جريمة قتل جماعي في جامعة بيرم الروسية، بأنه ليس على دراية بميول ابنه وهواياته، ما عدا تعلقه بقضاء الوقت وراء حاسوبه. وقال انه يعيش في مدينة أخرى، "حتى لا أعرف مدى مصداقية هذه القصة كلها.. ما زلت مصدوما حتى الآن، ولا أستطيع أن أهدأ.. ما الذي صنعه؟".

وقال: "كان الحاسوب هوايته الوحيدة. كنت أسأله: ما بك لا تخرج أبدا من البيت للنزهة؟ وهو يقول: لا أريد التنزه فأنا أجلس وراء حاسوبي".

reports of another school shooting in Russia; this time at Perm State University. Russian agencies say there are casualties. pic.twitter.com/jkeyGDLO05 — Mike Eckel (@Mike_Eckel) September 20, 2021

اصابة طالب عراقي

وقالت تقارير اعلامية متطابقة ان الهجوم في جامعة بيرم الروسية الواقعة في منطقة الأورال، اليوم الاثنين، في مقتل 6 أشخاص وإصابة عدد آخر.

وقالت تقارير روسية ان من بين المصابين طالب عراقي، أُصيب أثناء محاولته حماية فتاة من الرصاص. وقال الطالب العراقي إنه وقف أثناء الاستراحة، عند النافورة، في حرم الجامعة، ورأى شابا يرتدي ملابس سوداء يحمل سلاحا، وبدأ يطلق النار.

وخلف الهجوم 24 مصابا تم نقل 7 منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج أحدهم حالته خطرة.

Russia: 18 yr old Taimur opens fire at Perm University leaving 8 killed & several wounded.

He is reportedly been Detained pic.twitter.com/lS65Lm9jyy — Norbart Elakes (@NorbartElakes) September 20, 2021

بوتين: مصيبة كبيرة

ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الهجوم المسلح بـ"المصيبة الهائلة". وقال بوتين، خلال لقاء افتراضي مع رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا، إيلا بامفيلوفا: "أود أن أبدأ بكلمات التعازي في المأساة التي حدثت اليوم في بيرم. أفهم جيدا أنه لا توجد عبارات تعاطف يمكن أن تخمد مرارة وألم مثل هذه الخسائر، خاصة عندما يدور الحديث عن شباب بدأوا حياتهم قبل قليل. إنها مصيبة هائلة، ليس فقط للعائلات التي فقدت أطفالها وإنما للبلاد كلها".

وتم إلقاء القبض على منفذ الهجوم الذي أصيب خلال محاولته مقاومة عناصر قوات الأمن أثناء عملية احتجازه.