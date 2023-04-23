اصابة موظف بالسفارة المصرية في الخرطوم بالرصاص

اصيب موظف في سفارة مصر لدى الخرطوم بالرصاص خلال المعارك التي تشهدها العاصمة السودانية، بحسب ما اكدته وزارة الخارجية المصرية الاحد.

وقال المتحدث باسم الوزراة أحمد أبوزيد أن عضوا في "السفارة .. أصيب بطلق ناري بالفعل"، معتبرا ان الحادث يبرز الحاجة الى تخطيط واجراءات محكمة لضمان سلامة الدبلوماسيين والرعايا المصريين خلال عمليات الاجلاء من السودان.

وفيما لم يوضح ابوزيد حالة الموظف المصاب، لكنه شدد على ان طاقم السفارة لن يغادر السودان قبل الاطمئنان على كافة الرعايا المصريين في هذا البلد، معربا عن ثقته بنجاح هذه المهمة كما حصل سابقا معهم في دول مثل ليبيا وأفغانستان وأوكرانيا.

ودعت السفارة المصرية في وقت سابق مواطنيها خارج الخرطوم الى التوجه لنقاط تجمع تمهيدًا لإجلائهم، وحددت هذه النقاط بقنصلية مصر في بورسودان بولاية البحر الأحمر، ومكتب وادى حلفا القنصلي في وادي حلفا بالولاية الشمالية.

كما اهابت السفارة الرعايا المصريين التزام منازلهم في الخرطوم "لحين تحسن الأوضاع الأمنية .. وبما يسمح بإجلائهم".

وفي أول عملية إجلاء لمدنيين منذ اندلاع المعارك في السودان، .اعلنت وزارة الخارجية السعودية ان أكثر من 150 شخصا من رعايا المملكة وبلدان اخرى بينها الكويت وقطر والامارات ومصر وتونس قد وصلوا الى ميناء جدة بحرا السبت.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن اعلن الاحد، إجلاء موظفي سفارة بلاده في السودان.

وبالتزامن، اعلنت وزارة الخارجية الاميركية بدء اجلاء رعاياها من السودان، فيما قالت دول اخرى انها تستعد لفعل ذات الامر، رغم استمرار اغلاق المطارات في السودان.

وقتل نحو 420 شخصا واصيب اكثر من 3700 في القتال في انحاء السودان وفق ما اعلنت منظمة الصحة العالمية. على ان العدد الفعلي ربما يكون اكبر بكثير في ظل عدم تمكن فرق الانقاذ من الوصول الى القتلى والجرحى في العديد من المناطق.