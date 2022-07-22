اصابة نائب رئيس الوزراء الفلسطيني الاسبق بالرصاص

قالت مصادر امنية فلسطينية ان الدكتور ناصر الدين الشاعر المحاضر في جامعة النجاح في نابلس والذي تسلم منصب نائب لرئيس الوزراء ابان حكومة حركة حماس قد اصيب بالرصاص في اطلاق نار على سيارته في المدينة المذكورة

وقالت مصادر فلسطينية لـ البوابة ان الاكاديمي تعرض لاطلاق نار في قرية كفر قليل شرقي نابلس مما ادى لاصابته بالقدم والحوض وتم نقله الى مشفى رافيديا في نابلس

ادانة

وادان امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ عملية اطلاق النار وقال في تصريح: ندين بشدة اطلاق النار على الاخ ناصر الدين الشاعر ونعتبره عملا اجراميا ولا يليق ابدا باخلاقنا الوطنية ، ويجب محاسبة الفاعلين ، وقد اعطى السيد الرئيس أوامره للاجهزة الامنية بالتحقيق الفوري والقبض على الجناة . ونتمنى الشفاء العاجل للدكتور ناصر الشاعر.