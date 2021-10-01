اصابة 90 فلسطينيا في مواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية

أصيب عشرات الفلسطينيين، الجمعة، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في الضفة الغربية، بعد استهداف قوات الاحتلال للمتظاهرين الفلسطينيين في عدة مناطق شهدت احتجاجات على سياسة الاحتلال

اصابة 90 فلسطينيا

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن 90 فلسطينياً أصيبوا خلال المواجهات في بلدتي بيتا وبيت دجن قضاء نابلس. ومن بين المصابين إصابات بالرصاص الحي، كما أن من بينها 17 إصابة بالرصاص المطاطي في بيتا قضاء نابلس

صور | فلسطينيون يحطمون طائرة بدون طيار إسرائيلية كانت تطلق الغاز، خلال تظاهرة ضد الاستيطان في قرية بيتا بـ #نابلس شمالي الضفة الغربية pic.twitter.com/el65uqnLOx — العربي الجديد (@alaraby_ar) October 1, 2021

مواجهات في قلقيلية

وفي قلقيلية أصيب طفل بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلية.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية بكفر قدوم، مراد شتيوي، بأن مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال عقب انطلاق المسيرة، ما أدى لإصابة طفل (11 عاما) بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في القدم، إضافة إلى العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

مواجهات في جبل “بريطة”

كما أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، الجمعة، خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي، في جبل “بريطة” قرب قريتي بيت دقو وبيت إجزا، شمال غرب القدس.

وأفاد الناشط أشرف بسام من قرية بيت دقو، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، أطلقت خلالها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الصوت والغاز صوبهم، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.