اصدقاء مرسي يشيدون بمواقفه ويحملون النظام مسؤولية وفاته

حملت غالبية ردود الافعال الصادرة على وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي الحكومة المصرية المسؤولية واتهمتها بالعجز عن توفير المتابعة العلاجية للفقيد

الاخوان المسلمين

حملت الجماعة السلطات المصرية مسؤولية تدهور صحته، واصفة الحادث بجريمة القتل المتعمدة.

وقال أنصار مرسي، الذين كانوا موجودين في جلسة المحاكمة خلال إصابة مرسي بنوبة إغماء، إن جماعة "الإخوان المسلمين" تحمل السلطات المصرية تدهور صحته ووفاته.

توفي منذ قليل الرئيس "الشرعي" الدكتور #محمد_مرسي العياط، بعد إصابته بإغماء أثناء جلسة محاكمته.#وفاة_محمد_مرسي pic.twitter.com/wfIYNV1p5k — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) ١٧ يونيو ٢٠١٩

من جانبه، قال القيادي في الجماعة، محمد سويدان، إن هذا الحادث "جريمة قتل متعمدة".

كما وصف وزير الشؤون القانونية في عهد مرسي، محمد محسوب، وفاة الرئيس الأسبق بجريمة قتل جديدة.

وقال محسوب، في تدوينة نشرها على حسابه في موقع "فيسبوك": "إذا صحت أخبار الوفاة المفاجئة للرئيس محمد مرسي فنحن أمام جريمة قتل جديدة".

وأضاف: "قتل للرئيس الوحيد الذي انتخبه الشعب المصري عبر تاريخه.. وقتل لكل صوت حر انتخبه أو حتى انتخب منافسيه.. قتل لحرية الاختيار والانتخاب.. ليظل مستقبل مصر مرهونا بإرادة مستبد أو قرار دكتاتور".

اردوغان

واعنف الردود جاء من الحكومة التركية وقال الرئيس رجب طيب اردوغان ان الرئيس عبدالفتاح السيسي ظالم وجاء بانقلاب ليعزل مرسي وقدم تعازيه لاسرة الراحل والشعب المصري متوعدا بحساب النظام القائم

من جهته، أعرب نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، نعمان قورتولموش، الاثنين، في تغريدة نشرها على حسابه في "توتير"، عن "خالص تعازيه للشعب المصري بوفاة رئيسه الأسبق محمد مرسي".

من جهته قدم امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد تعازيه للشعب المصري

وكتب آل ثاني، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "تلقينا ببالغ الأسى نبأ الوفاة المفاجئة للرئيس السابق الدكتور محمد مرسي.. أتقدم إلى عائلته وإلى الشعب المصري الشقيق بخالص العزاء.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

تلقينا ببالغ الأسى نبأ الوفاة المفاجئة للرئيس السابق الدكتور محمد مرسي .. أتقدم إلى عائلته وإلى الشعب المصري الشقيق بخالص العزاء.. إنا لله وإنا إليه راجعون — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) ١٧ يونيو ٢٠١٩

وأعربت الأمم المتحدة عن خالص تعازيها لعائلة ومحبي الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي الذي توفي يوم الاثنين أثناء محاكمته.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، داخل المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

حركة حماس

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بيان الإثنين إلى مصر الشقيقة وشعبها الأصيل، والشعب الفلسطيني، والعالمين العربي والإسلامي، وأحرار العالم، الرئيس المصري السابق محمد مرسي، الذي وافاه الأجل مساء اليوم.

وقالت الحركة إن مرسي توفي بعد مسيرة نضالية طويلة قضاها في خدمة مصر وشعبها وقضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، على جميع الأصعدة الإقليمية والدولية في سياق المشوار الطويل في الصراع مع العدو الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه قدم الكثير دفاعا عن القدس والأقصى منذ كان عضوا في البرلمان المصري.

وتقدمت الحركة إلى مصر وشعبها وأهله وذويه ورفاقه ومحبيه بحسن العزاء والمواساة. وسألت الله أن يرحمه رحمة واسعة، ويدخله الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يتقبّله في الصالحين، ويلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر وحسن العزاء.

اخوان الاردن

نعت جماعة الإخوان المسلمين الرئيس المصري السابق "محمد مرسي"، واصفةً إياه بـ"رئيس الشرعية".

وقالت الجماعة: "تحتسب جماعة الإخوان المسلمين في الأردن عند الله تعالى رئيس الشرعية محمد مرسي رحمه الله رحمة واسعة، الذي استشهد وهو ثابت على مبادئه، متمسكا بالحق غير مبدل ولا متراجع، عاش عزيزا وقضى شهيدا مدافعا عن وطنه وعن حرية شعبه وكرامته وحقه بحياة مدنية ديمقراطية ومنتصرا لقضايا أمته".

وحمل إخوان الأردن "سلطات الانقلاب في مصر مسؤولية استشهاده بعد اعتقاله لمدة 7 أعوام من السجن الانفرادي خلف قضبان الظلم والطغيان منع فيها من أبسط حقوق الإنسان واحتياجاته، وعرض لمسرحية هزلية سميت بالمحاكمة القضائية ولكن حسبه أنه ارتحل إلى قاضي السماء الذي لا يظلم عنده أحد، وعند الله تجتمع الخصوم".

المؤتمر الشعبي بالسودان

قدم حزب المؤتمر الشعبي بالسودان، تعازيه للأمتين العربية والإسلامية في وفاة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر، وقال إن الوفاة "تفتح الباب واسعا أمام الكثير من التساؤلاتك".



ودعا الحزب في بيان، مساجد السودان لإقامة صلاة الغائب على روح مرسي.



وقال الحزب: "المؤتمر الشعبي يعزي الأمة العربية والإسلامية والشعب المصري في وفاة الرئيس المصري السابق الدكتور محمد مرسي، الذي انتقل الى رحاب ربه شهيدا بالمعتقل، بعد سنوات ست قضاها سجيناََ وممنوعا من حقوقه الأساسية والإنسانية".

محمد البرادعي

كما علق نائب الرئيس المصري الأسبق، والمدير السابق لوكالة الطاقة الذرية محمد البرادعي، على وفاة محمد مرسي العياط أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر.

رحم الله الدكتور محمد مرسى وألهم آله وذويه الصبر والسلوان — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) ١٧ يونيو ٢٠١٩

ونشر محمد البرادعي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة قال فيها "رحم الله الدكتور محمد مرسي وألهم آله وذويه الصبر والسلوان"

الولايات المتحدة

اعلنت واشنطن انها سمعت من وسائل اعلامية عن وفاة محمد مرسي وقالت ان لا تعليق على الخبر

هيومن رايتس ووتش

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الإثنين، إنّ وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، إثر نوبة قلبية خلال جلسة محاكمته في قضية تخابر "أمر فظيع لكنها متوقعة".



جاء ذلك في تغريدة لسارة ليا ويتسون، رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، حيث وصفت مرسي بأنه "الرئيس الوحيد المنتخب ديمقراطيًا في مصر".

لماذا يموت الكثير- مثل رئيس #مصر السابق #مرسي - في السجن اليكم الكابوس في السجون: تقرير هيومان رايتس ووش في 80 ص تحت عنوان "نحن في مقابر" يورد انتهاكات سجن العقرب حيث يتعرض النزلاء للضرب بشدة،وعزلهم في زنازين"ضيقة" مكتظة، وقطع الاتصال مع عوائلهم ومحاميهم ومنع العلاج الطبي https://t.co/RBx3nHhCd9 — Zuhair Hussainزهير (@zuhair47) ١٧ يونيو ٢٠١٩

وأضافت: "الوفاة أمر فظيع، لكنها متوقعة تماما نظرًا لفشل الحكومة (المصرية) في توفير الرعاية الطبية الكافية له (مرسي)، أو الزيارات العائلية اللازمة".



كما أشارت "ويتسون" أن "هيومن رايتس ووتش" كانت بصدد الانتهاء من تقرير حول الحالة الصحية للرئيس الأسبق محمد مرسي، دون مزيد من التفاصيل.



وتابعت متسائلة: "أريد أن أعرف لماذا يموت الكثير من الناس -مثل الرئيس الأسبق في مصر مرسي في السجن. إليكم كابوس سجون البلاد".

For another refresher on what the coup government of #Egypt did following the overthrow of President Morsy -- massacring over 1000 protesters in broad daylight -- see here: pic.twitter.com/r4RcKVMgL3 — Sarah Leah Whitson (@sarahleah1) ١٧ يونيو ٢٠١٩



وأرفقت "ويتسون" مع تغريدتها رابطا لتقرير سابق نشرته المنظمة في سبتمبر/أيلول 2016، بعنوان "نحن في مقابر" يتناول الانتهاكات في سجن "العقرب"، أحد السجون مشددة الحراسة بمصر، الذي كان يقبع فيه الرئيس الأسبق مرسي.

النهضة التونسية

قالت حركة النهضة التونسية، الإثنين، إنها تلقت ببالغ الحزن والصدمة نبأ وفاة رئيس مصر الأسبق، محمد مرسي، أثناء محاكمته.

وأوضح البيان أن "الفقيد هو أحد الشخصيات المصرية البارزة، والذي تبوأ منصب رئيس الجمهورية عقب انتخابات حرة ونزيهة".

وتقدمت الحركة بالعزاء إلى عائلة "مرسي" وأحبائه والشعب المصري.

كما عبرت عن أملها "أن تكون الحادثة الأليمة مدعاة لوضع حد لمعاناة آلاف المساجين السياسيين في مصر، وإطلاق سراحهم وفتح حوارات بين مختلف الفرقاء من أجل حياة سياسية ديمقراطية".