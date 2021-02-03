اضراب اطباء تونس وسعيد يتجول في ميدان المظاهرات

جال الرئيس التونسي قيس سعيد مساء اليوم الثلاثاء في شارع بورقيبة وسط العاصمة تونس في جولة غير معلنة مسبقا فيما اكد انه الضامن الوحيد للدولة بعد ان اعتبر راشد الغنوشي منصب الرئيس رمزي

جولة الرئيس التونسي

والتقى قيس سعيد الذي رافقته حراسة مشددة، عددا من التونسيين وسُمعت أصواتهم وهم يعلنون تذمرهم من أداء البرلمان. وهتفت أعداد غفيرة من التونسيين "الشعب يريد حل البرلمان"، بينما عبر عدد آخر من المتجمهرين حول الرئيس عن مساندتهم له، مطالبين بضرورة تحسين الأوضاع المعيشية في البلاد.

واستمع الرئيس التونسي إلى مشاغل عدد من المواطنين، ليتوجه بعد ذلك إلى مقر وزارة الداخلية الموجود بالشارع الرئيسي، وفق ما أكد بيان للرئاسة التونسية على "فيسبوك".

قيس سعيد: انا الضامن للدولة

في الاثناء قال الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال زيارة غير معلنة لوزارة الداخلية، إن "الدولة مستمرة وإن رئیس الدولة ھو الضامن لاستمراريتھا".

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وعقد سعيد اجتماعا في الوزارة مع وزير الداخلیة بالنیابة ورئیس الحكومة ھشام مشیشي ومدير عام الأمن الوطني وآمر الحرس الوطني ومدير عام وحدات التدخل وكاتب عام الوزارة، رئیس الديوان بالنیابة.

وأكد الرئیس التونسي أن "الدولة موجودة والحريات مضمونة ولیس ھناك علاقة عداء بین الأمنیین والمواطنین"، كما أكد أنه لا يقبل أن يتم ضرب المؤسسة الأمنیة كما لا يقبل بضرب الحريات، فلا نظام بلا حريات ولا دولة بلا أمن.

وكان رئيس البرلمان ورئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي أثار جدلا في البلاد بعدما اعتبر أن دور رئيس الجمهورية "رمزي".

اضراب الاطباء في تونس

وينفذ الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيون في تونس، اليوم الأربعاء، إضرابا عاما يشمل جميع المستشفيات الجامعية في كل أرجاء البلاد.

ويأتي ذلك، على خلفية عدم تطبيق الحكومة للنصوص الترتيبية المبرمة في 6 أكتوبر 2020، وتردي وضعية المنظومة الصحية العمومية، وفق ما قالت أحلام بلحاج الكاتبة العامة للنقابة.

وتتعلق تلك النصوص بمراجعة النظام الأساسي لقطاع الاستشفائيين الجامعيين وإحداث منحة التدريس والترفيع في منحة التكوين والبحث العلمي وسحب منحة العودة الجامعية على الاستشفائيين الجامعيين وتنظير الأطباء الاستشفائيين الجامعيين في الصيدلة وطب الأسنان مع نظرائهم الاستشفائيين الجامعيين.

وقالت بلحاج في وقت سابق إن القطاع الصحي في تونس كارثي، داعية الحكومة إلى التدخل لإنقاذه.

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