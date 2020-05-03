اطلاق عيارات نارية بالخطأ من قبل رجل أمن قرب السفارة الأميركية بالاردن

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام الاردنية انه واثناء قيام احد رجال الامن بالوظيفة الرسمية في محيط السفارة الامريكية الأحد، خرجت عدة طلقات من سلاحه بالخطأ واصابت جدارا اسمنتيًا خارجيًا ولم تقع اية اصابات تذكر وفتح تحقيق في الحادثة.

الى ذلك وصل عمون البيان التالي من السفارة الامريكية:

في حوالي الساعة الخامسة مساءً اليوم الاحد ، قام أحد ضباط الدرك الأردنيين المنتدبين أمام السفارة بتفريغ سلاحه بالخطأ في جدار خرساني، ولم يصاب احدا بالحادثة ولا يبدو انه كان ينوي ايذاء اي شخص.(عمون)

