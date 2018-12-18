طارق سيف

أعلن مركز الطارق للتأهيل والتوحد (مبادرة غذائي علاجي للعمل التطوعي ) عن اطلاق مبادرات عام التسامح 2019 بعنوان شكرا امارات التسامح من اصحاب الهمم والتوحد ودلك في التقدم الذي تحرزه دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تمكين وإدماج أصحاب الهمم يُحدث كل يوم فارقاً في حياتهم وحياة أُسرهم، ويجعل الدولة بيئة متسامحة مُرحبة بالتنوع البشري بين مواطنيها والمقيمين على أرضها الذين يمثلون حوالي اكثر 200 جنسية متعددة الثقافات، في ظل بيئة صديقة دامجة لأصحاب الهمم، تدعم حقهم في العيش المستقل أسوة بالآخرين

وذلك ضمن اعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة اليوم " عام 2019 " في دولة الإمارات " عاما للتسامح " يرسخ دولة الإمارات عاصمة عالمية للتسامح وتأكيد قيمة التسامح باعتبارها عملا مؤسسيا مستداما من خلال مجموعة من التشريعات والسياسات الهادفة إلى تعميق قيم التسامح والحوار وتقبل الآخر والانفتاح على الثقافات المختلفة خصوصا لدى الأجيال الجديدة بما تنعكس آثاره الإيجابية على المجتمع بصورة عامة.



واعتبر صاحب السمو رئيس الدولة أن عام التسامح هو امتداد لـ " عام زايد" كونه يحمل أسمى القيم التي عمل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان على ترسيخها لدى أبناء الإمارات .. وقال سموه إن " ترسيخ التسامح هو امتداد لنهج زايد .. وهو قيمة أساسية في بناء المجتمعات واستقرار الدول وسعادة الشعوب .. مضيفا سموه أن أهم ما يمكن أن نغرسه في شعبنا هو قيم وإرث زايد الإنساني .. وتعميق مبدأ التسامح لدى أبنائنا".



وصرح السفير المستشار طارق سيف مدير عام مركز الطارق للتأهيل والتوحد عن شكرها الى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عن إعلان عام 2019 عام التسامح لما يحمل ترسيخ للقيم الأساسية في بناء المجتمعات واستقرار الدول وسعادة المواطنيين والمقييمن وشعوب العالم وستبقى دولة الإمارات وجميع الدول تشكر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان على زرع روح التسامح بين أبناء الامارات والعالم اجمع .